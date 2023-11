Xunqueira, cinco años después de la riada

El barrio de Xunqueira en Viveiro rememora este sábado el quinto aniversario de la fatídica riada que asoló la zona y se cobró la vida de una vecina, Amparo Berdeal. La asociación de vecinos sigue reclamando la ejecución de las obras comprometidas para minimizar el impacto de futuras inundaciones y cuyo proyecto constructivo continúa pendiente de aprobar para su posterior ejecución mediante un convenio entre Augas de Galicia, el Concello y la Diputación.

"Levamos cinco anos e todo segue igual. É un abandono polas tres administracións", trasladan desde el colectivo vecinal, que tiene pensado instalar en el puente una pancarta conmemorativa de este quinto aniversario.

Tras el "episodio de fortes anegamentos" en noviembre de 2018, recuerda Augas, la Xunta firmó un convenio con el Concello de Viveiro y con la Diputación para redactar el proyecto constructivo de las obras necesarias para evitar que se produzcan situaciones similares en una zona de "especial risco potencial" por su "peculiar configuración urbanística, na que o río, que baixa con gran pendente, se atopa maioritariamente encauzado". Este estudio contemplaba actuaciones como el aumento y naturalización del cauce del río o la ampliación de los puentes.

El proyecto está concluido a la espera de un informe ambiental que Augas espera "que se poida emitir pronto" y tras su aprobación se entregará al Concello de Viveiro, que según el ente autonómico "debe solicitar a colaboración doutras administracións para o financiamento e execución das obras". En los presupuestos de la Xunta de este año se reserva la partida de 660.000 euros necesaria para llevar a cabo esta actuación, "o que demostra a vontade da Xunta de colaborar a impulsar estas obras", dicen desde Augas.

El ente público, por su "experiencia e capacidade técnica", está dispuesto a contratar y ejecutar las obras en el marco de un convenio con el Concello y dice que en este caso todavía no está cerrado: "Non están establecidas nin negociadas as bases da colaboración".

La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, recordó el compromiso de la Diputación para asumir junto al Concello y Augas no solo el coste del proyecto constructivo, sino de la ejecución de las obras al 33% cada administración. "Estamos esperando a la aprobación definitiva del proyecto para poder empezar a hacer las obras. Nosotros no lo podemos acelerar más, es un proyecto complejo que necesita una tramitación y que tuvo varias modificaciones", dice la regidora, que recientemente tuvo una reunión en Augas para ver los avances y espera que este año se pueda aprobar definitivamente para iniciar los trabajos.

La alcaldesa recuerda que fue en la campaña de 2019 cuando por boca del candidato popular se enteraron de que la Xunta iba a aportar el 33%. "Es mejor que nada, en otros concellos aporta el 100%", dice, y a ello se sumó el compromiso de la Diputación para poner otro tanto.

Comunicado de la asociación de vecinos

A Asociación de Veciños Valdeflores de Xunqueira quere lembrar que o 18 de novembro, hai 5 anos, ás 21 horas, produciuse unha riada a causa do desbordamento do río de Xunqueira por unha obstrución debida á falta de limpeza e pola madeira que os madeiristas deixaron na súa contorna.



A asociación de veciños, xunto coa axuda de alguns políticos, entre os que podemos destacar a Balseiro, puidemos manter sendas reunións coa conselleira, a directora xeral de Augas de Galicia, representantes da Deputación e do Concello. Tras facer un anteproxecto que se nos enviou, fixemos unha serie de alegacións ao mesmo, entre as cales cabe destacar non tirar a actual ponte medieval, así como facer unha saída de auga en paralelo para cando desborde o río, trasladar o lavadoiro ás inmediacions da fonte de Xunqueira e trasladar esta tamén, facendo unha praza no sitio de varios edificios que levan en ruínas dende hai moito tempo e que nin sequera pagan o Ibi.



Mostramos tamén o desacordo en facer un paseo fluvial que se inundaría en caso de que o caudal aumente considerablemente.



Por parte das autoridades da Xunta houbo incluso máis promesas, como conservar o río Pequeno mediante unha canalización máis arriba do río, así como un caudal para o lavadoiro.



Esta foi a derradeira comunicación que tiveron a Xunta, a Deputación e o Concello de Viveiro con nós. Soubemos que viñeron a presentar a Viveiro o “mono” do proxecto que sabemos que xa non respetaba o pactado, pero nunca se nos dixo nada porque pasan olímpicamente do pobo e da xente que se molesta verdadeiramente en dar solucións.



Despois de 5 anos segue existindo unha casa, a de Manolo, medio caída sobre o río, segue o acceso estreitado e o perigo de desprendemento pola zona dos Muíños. O edificio de RegalXunqueira segue sen unha parte da cimentación co conseguinte perigo que supón. Coas derradeiras choivas destes últimos días, faltaron 5 centímetros para que se volvera a desbordar o río na zona da fonte na rúa dos Pelamios.



Considerámonos por tanto marxinados, desprotexidos e abandonados como veciños de Xunqueira, onde ademais Augas de Galicia está tardando máis de un ano en dar licenzas para a restauración de vivendas, nunha zona de protección do Pepri, plan de restauración que ten máis de 30 anos.