Xove ve que el problema con Aluminio "segue aí"

La lucha por el mantenimiento de la factoría de Aluminio en San Cibrao continúa. Con el propósito de visibilizar la necesidad de una solución a este conflicto industrial, el comité de empresa ha convocado una manifestación para mañana al mediodía en la Praza do Concello de Xove. El alcalde, Demetrio Salgueiro Rapa, solicita a todos los vecinos que acudan a esta concentración "para que se siga vendo a importancia da fábrica para a comarca, por elo pido que acudan masivamente, xa que é a forma de deixarnos ver e que nos escoiten dende Madrid e tamén por parte de Alcoa".

El regidor xovense expresa su deseo de que se solucione "o antes posible" este problema y se muestra convencido de que el vecindario responderá bien, "como xa o fixo noutras ocasións". Además, agradece la labor y el esfuerzo desarrollado durante todo este tiempo por el comité de empresa en la defensa de los puestos de trabajo, cuyo mantenimiento considera fundamental.

Demetrio Salgueiro considera que las últimas noticias son "esperanzadoras, porque segue habendo interese de inversores en facerse coa pranta de Aluminio e sorprende que ata sexan seis, o cal é positivo. Agora toca escoller entre eles a mellor opción para que teña un futuro garantido. O ideal sería que a empresa que se faga coa fábrica veña cun plan de investimentos debaixo do brazo para que se garanta o mantemento do emprego e a creación de novos postos, o cal sería positivo para Xove e para toda A Mariña", recalca.

El alcalde no pasa por alto que más del 70% de los ingresos del Concello proceden de los impuestos que paga la fábrica, ni que muchos de los vecinos del municipio dependen directamente de la misma o de las firmas auxiliares. "É unha cuestión de mera supervivencia, pois os servizos e infraestruturas que temos tamén dependen diso, igual que o propio Concello", destaca.

Salgueiro piensa que la manifestación del domingo "é importante para visualizar que o problema segue aí e tamén para facer unha chamada de atención ao Ministerio de Industria e á Sepi, porque hai tempo comprometeuse a exercer de intermediario para que a operación chegue a bon fin e non o está cumprindo. Por tanto esiximos unha solución viable ao problema que está sobre a mesa, porque toda A Mariña se está xogando moito, igual ca provincia de Lugo e Galicia. É o asunto máis importante que hai e Industria ten que poñer todo da súa parte para acadar unha solución de futuro. O ideal sería que viñese acompañada dunha solución ao prezo da enerxía", afirma.

DEMANDA. El Concello de Xove apela al ministerio para que "faga o que prometeu. O prezo é fundamental, xa que o consumo de electricidade é intensivo, é unha materia prima máis no proceso de producción e necesítase un prezo estable e equiparable ao doutros países para poder competir nun mercado cada vez máis globalizado, para garantir o futuro". El alcalde pide al ministerio que apueste por esta fábrica "estratéxica, a única que queda no noso país, para non ter que importar este produto".

Salgueiro también demanda que Alcoa, "unha vez que deu o paso de dicir que non está interesada en seguir, debe devolver á Mariña o que a comarca lle deu no seu momento, moitos anos de prosperidade, facilitando unha operación de futuro, débello a Xove e á Mariña".