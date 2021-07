Xove sondeará la demanda de cara a una posible ampliación del polígono

La alta ocupación en el parque empresarial de Camba en Xove llevó al gobierno local a iniciar conversaciones de cara a una futura ampliación, para lo que ya tuvo una reunión con la Xunta y Xestur.

Ahora el Concello sondeará la demanda para ver si esta inversión está justificada. "É un inicio das conversas, de momento estamos mirando a ver como se podía facer e a superficie que se podería habilitar sen ter un custo desorbitado", dice el alcalde, Demetrio Salgueiro, quien añade que "quedaron os arquitectos en vir ao lugar para decantarnos por unha zona ou por outra, e despois hai que falar do tema económico". De forma paralela el Concello llevará a cabo "unha nova sondaxe da demanda".

El regidor recuerda que en las últimas conversaciones que tuvo con la asociación de comerciantes surgió esta petición ya que alguna de las empresas asentadas en el polígono "estaría interesada en ampliar as instalacións". Salgueiro también cree que, por su ubicación, el parque de Camba podría albergar negocios nuevos.

"Imos pulsar a demanda real, abriremos un prazo para iso porque hai que xustificar a necesidade, non imos ampliar para que despois estea medio vacío porque é un investimento moi grande, entre terreos e obra civil", señala.

El alcalde recuerda que el polígono "está en pleno centro da Mariña, moi próximo a núcleos grandes. Para actividades de loxística ou de distribución dentro da comarca ten moi boa ubicación e cremos que podería ter unha demanda elevada para as parcelas", a lo que añade el "tirón forte" de Alcoa, que favorece el asentamiento de auxiliares.

El polígono tiene una ocupación muy elevada pero hay unas pocas parcelas que fueron compradas en su día y siguen sin construir. "Non ten lóxica que haxa unha demanda para a ubicación de novas empresas que xerarían postos de traballo e que haxa parcelas sen construír porque o propietario as pon á venda a un prezo desorbitado", apunta Salgueiro, que insta a Xestur "a que se non se venden, esixa que as constrúan".

Obra: Próxima renovación del parque en la avenida Diputación

El Concello de Xove celebró esta semana una mesa de contratación para adjudicar el proyecto constructivo de remodelación del parque de la avenida Diputación, que el gobierno local espera "que quede adxudicado de forma definitiva nos próximos días e poder empezar as obras".



160.000 Euros



Es el presupuesto para esta obra, una actuación destacada según indica el alcalde, pues "suporá un cambio importante no propio parque". Por otro lado hace pocos días el Concello recepcionó la obra de arreglo del vial de Villapol a Portocelo, incluida en el plan único del año pasado.



En ejecución



Actualmente está en ejecución la mejora del vial municipal de A Rocha a Os Carballás, dentro del plan de caminos de la Xunta, "que rematará en próximos días co aglomerado integral do firme", y siguen actuaciones "en pistas e estradas municipais co plan de conservación do Concello".