Xove recoge firmas contra la nueva protección del lobo

Vecinos de Xove, la mayoría de ellos titulares de pequeñas explotaciones ganaderas, acudieron ayer a la reunión informativa sobre la problemática del lobo que convocó el alcalde, Demetrio Salgueiro, para explicarles el alcance de los últimos cambios normativos. Iniciaron además una recogida de firmas que el Concello hará llegar al Ministerio para la Transición Ecológica acompañadas de la moción que prevé aprobar en el próximo pleno el gobierno local, que insta al Gobierno a paralizar la orden ministerial que incluye al lobo en el listado de especies con protección especial y a devolver las competencias a la Xunta en cuanto a la gestión de la especie.

"Explicouse o cambio que supón a orde ministerial, que deixa practicamente sen competencias á Xunta e agora hai que esperar a ver como se desenvolve, porque tamén en canto ás axudas compensatorias agora é o Estado o que as regula", comenta el alcalde, quien recalca que demandan "unha xestión ordenada. Non queremos que se elimine nin se extermine o lobo de ningunha maneira, pois hai que protexer a biodiversidade, pero hai que cohabitar e pedimos protección para os nosos gandeiros, para xente que ten na gandería o seu sustento, o seu medio de vida, que ten que poder defendelo. Ao mellor hai que ter competencias para facer extraccións do lobo de zonas para evitar ataques continuos", opina.

El regidor recuerda que en los últimos tiempos se incrementaron los ataques de lobos en el municipio: "Hai moita xente que leva dous anos con ataques continuos e cunhas perdas importantes. Nalgún momento xa dixemos que están producíndose en zonas moi próximas a vivendas, incluso cerca do núcleo urbano ou en zonas de costa onde nunca houbo lobos; nin os máis vellos lembran que houbera nunca lobos nesas zonas", asegura Salgueiro, que critica que el ministerio haya modificado la ley "sen ningún tipo de consenso". En este sentido espera que la Justicia sea favorable a la denuncia que presentaron cuatro comunidades autónomas, entre ellas Galicia, para "paralizar esa protección especial".