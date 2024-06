Xove se lanza al turismo deportivo con un parque de ocio único en Galicia

El Concello de Xove se lanza a la conquista del turismo deportivo con el parque de ocio e infantil creado a la entrada de la localidad y que es único en Galicia. El alcalde, Demetrio Salgueiro, recibió este miércoles la instalación de manos de la directora proyectista de Geourban Ingeniería, Maika Martínez.

El parque, que ocupa unos 9.000 metros de superficie, incluye dos circuitos de pumptrack (de iniciación y avanzado), pistas de skate, zona de calistenia para hacer ejercicio al aire libre y aparcamiento de autocaravanas con vaciado y suministro de agua potable, además de una zona verde de recreo con merendero, senderos y aseos.

Un espacio para los amantes de las bicicletas y los monopatines

El regidor xovense recordaba este miércoles que el proyecto nació de charlas con jóvenes a los que les gustan la bicicletas y los monopatines, que le comentaron que les gustaría disponer de un espacio para practicar. El gobierno local pidió un proyecto y después apostó por algo más ambicioso, porque "cando se fan as obras sempre aparecen novas necesidades. Así cubrimos varias idades e especialidades, chegamos a máis poboación e tamén contribuímos a traer xente de fóra, o que redundará no comercio e hostalería, así como na imaxe do concello cara o exterior".

Es la primera instalación de este nivel en Galicia, con un pumptrack grande que permite realizar competiciones, como la que acogerá este domingo, puntuable para la Copa Galicia, después de la inauguración. Algunos participantes ya llamaron para practicar antes de la prueba. También dispone de un circuito de descenso para bicicletas con saltos. La zona verde plantada con árboles "fará máis vistoso aínda o parque cando medren, é un novo servizo para desconectar a escasos metros do núcleo urbano. Quenes o viron amosáronse sorprendidos, penso que vai ser unha referencia en Galicia", asegura Salgueiro.

El alcalde considera que satisfará tanto a los profesionales como a los aficionados, amén de sorprender la belleza del conjunto a un paso del centro de Xove, "Apostamos por servizos de calidade que van fomentar o turismo deportivo, pois ningunha cidade de Galicia ten unhas instalacións deste tipo".

Las instalaciones: 800.000 euros de inversión y poco mantenimiento

Salgueiro dice que el espacio es abierto y se acometió con la intención de que tenga el menor mantenimiento posible. "Ten zonas de xardinería que cada pouco tempo haberá que repasar para telo ben coidado, pero as pistas son sen mantemento, agás o circuito de descenso cando teña un uso intensivo, porque está feito con saburra compactada".

El Concello sufragó íntegramente la obra aprovechando el remanente de tesorería esta actuación, que arrancó hace dos años. Destinó 800.000 euros, porque hubo que hacer más drenaje del previsto al inicio, pero para el alcalde es un acierto "porque un complexo máis pequeno non ía traer a xente que vai mover esta instalación, é unha inversión xustificada, unha aposta importante, que vai quedar para moitas xeracións".

"Hasta Barcelona no hay otro recinto igual"

Maika Martínez destaca que lo habitual es que desde los concellos soliciten la creación de alguna de las zonas deportivas, pero no de las tres modalidades que tiene este juntas.

"Tan completo como este no lo hay en toda Galicia, hasta Barcelona no hay otro, es pionero. Está comunicado con sendas. Las tres zonas deportivas se han integrado en la parcela y con la vegetación, tiene zonas de descanso en cada área".

Punto de atracción

La responsable del proyecto considera que "va a ser un punto de atracción y encuentro para este turismo deportivo". "Además permitirá hacer pruebas deportivas y que la gente de la zona pueda iniciarse en este tipo de deportes", añadió.

La adjudicataria subcontrató parte de la obra con firmas que disponen de mano de obra cualificada "porque son unas instalaciones específicas que necesitan personal que sepa ejecutarlas, que tenga experiencia en la ejecución de estos trabajos". Geourban realiza proyectos similares en diferentes espacios públicos.