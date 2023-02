Xove inicia en breve la consolidación de las ruinas de la iglesia de San Tirso

En un lugar privilegiado de la costa de Xove y muy visitado se encuentra el área arqueológica de San Tirso de Portocelo. Alberga un castro prerromano con uso en época galaicorromana sobre el que en la Edad Media se habría asentado uno de los primeros monasterios dúplices de A Mariña y, sobre los restos de este, la iglesia parroquial que estuvo activa hasta los años 30 del siglo pasado. Las ruinas del antiguo templo serán ahora objeto de una obra de consolidación para "evitar espolios de pedras e conservar o que queda", explica el alcalde, Demetrio Salgueiro, quien avanza que los trabajos, que ya cuentan con la autorización de Patrimonio, se llevarán a cabo en el mes de marzo.

La empresa Cado Arqueoloxía será la encargada de ejecutar esta actuación, con un plazo de tres semanas. Su responsable, el arqueólogo David Fernández Abella, explica que su trabajo consistirá en "estabilizar as ruínas para que non sigan deteriorándose e que estean estables para que a súa visita, tipo ruína romántica como é agora, sexa segura". Añade que se trata de "un traballo de urxencia para estabilizar na medida do posible o edificio", con tareas de consolidación de la estructura o las cabeceras de los muros, además de cerrar algunas fisuras para atacar los "puntos máis febles".

Imos estabilizar os muros para que non sigan deteriorándose, con materia prima da contorna e morteiro natural", avanza el arqueólogo David Fernández Abella

Será una actuación "totalmente manual" y realizada por un equipo de especialistas. "Haberá dous restauradores, un arqueólogo e a axuda puntual dun canteiro", dice Fernández Abella, quien detalla que emplearán "materia prima que hai na contorna, como pedra que xa formou parte da estrutura do edificio e que se vai recuperar e reutilizar, e tamén se usarán morteiros moi conservadores e acordes co tipo de resto que hai".

El arqueólogo ve factible una segunda fase de trabajos en las ruinas de la iglesia de San Tirso. "Quedaría moito por facer, por exemplo intentar recuperar todo o que se espoliou, partes con roturas ou restos de estuco de pintura que hai. Nun futuro tamén se podería recuperar o chan orixinal, que hoxe está tapado", dice.

Valor patrimonial y excavación en el castro

David Fernández considera que este yacimiento no solo tiene un gran valor paisajístico por estar en la costa y al lado de la ruta del Cantábrico, sino sobre todo patrimonial. "Ese valor histórico estanos falando dunha primera comunidade indíxena asentada alí nun castro pequeniño, unha pequena aldea prerromana que ten continuidade en época romana, e despois un mosteiro, unha das primeiras comunidades monacais que existen na Mariña e que ten continuidade coa igrexa ata principios do século XX", reseña, a lo que añade que este tipo de yacimientos "adoitan estar moi alterados", sin embargo "neste caso temos un xacemento moi ben conservado".

La iglesia se sitúa sobre la línea de murallas defensiva del castro, en el que la misma empresa realizó una intervención en 2020 que tendrá continuidad a lo largo de este año, pues la intención del Concello de Xove es ampliar la excavación realizada y dejar parte de las estructuras a la vista para que puedan ser visitadas.