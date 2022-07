El Xove FS da el bombazo

Bombazo en Xove . El muro de Narón cambia de edificio y deja la que fue su casa durante 14 años para enrolarse en una nueva aventura que lo ancla al Xove FS, en Tercera División, para la próxima temporada. Lejos de retirarse, a sus 43 años, Eduardo González Saavedra, más conocido como Edu, trasladará su experiencia y saber estar bajo los palos a la portería xovense, donde compartirá responsabilidad con Javi Fajardo para formar un dúo de máximas garantías en el ambicioso proyecto del club para regresar a Segunda División B.

La llegada de Edu supone un impacto inmediato para el fútbol sala xovense, ya que su sola presencia supone un plus a todos los niveles para el equipo que entrenará Lucas. El nuevo jugador del club verde se mostró muy feliz de poder seguir jugando al fútbol sala, un deporte que se lo ha dado todo a nivel profesional y también grandes alegrías a nivel personal.

"O interese que amosaron dende a directiva e as facilidades que me deron foron decisivas para a fichaxe"

"Síntome un privilexiado pola posiblilidade de seguir desfrutando do fútbol sala dende dentro da pista", aseguró el meta naronés, que expresó su agradecimiento a la directiva del Xove FS por acordarse de él. "O interese que tiveron para que viñese a Xove e as facilidades que me deron foron claves para esta fichaxe", señaló.

Pese a su veteranía, Edu demostró en las últimas temporadas en el conjunto naranja que no solo se encuentra en un buen estado de forma, sino, tal vez, en uno de sus mejores momentos a nivel físico y además se siente preparado mentalmente para seguir dando guerra bajo los palos y arrimar el hombro en una categoría inferior.

"Atópome moi ben e penso que nas últimas tempadas mantiven unha regularidade boa"

"Atópome moi ben e iso tamén axudou a que me decidira a seguir. Penso que nas últimas tempadas mantiven unha regularidade boa cando tiven que xogar e confío en poder manter o nivel en Xove", señaló el guardameta, que no tendrá ningún problema de adaptación al vestuario xovense, ya que no solo conoce a la mayoría de los jugadores e incluso compartió vestuario con algunos, sino que también compartió experiencias con el nuevo entrenador, Lucas, en algunas etapas anteriores en el Pescados Rubén. "Non veño de paseo, sinto que son parte dun proxecto ambicioso e dun club que quere seguir medrando. Espero lograr que o esforzo que fai a directiva teña unha boa recompensa", concluyó el nuevo jugador del Xove FS.

SEGUNDO FICHAJE. Edu se ha convertido en el segundo fichaje para el Xove FS de cara a la próxima temporada, ya que antes fue anunciada la llegada del vivariense Xoia, procedente del Praias de Barreiros. Además, el club confirmó también la continuidad de jugadores determinantes en la plantilla como el goleador Manu Jiménez, el ala Pancho o el joven y prometedor Henry. Todos ellos iniciarán la pretemporada a las órdenes de Lucas, que tomó el relevo de Quico Otero al frente del equipo y que será el encargado de liderar el proyecto.

"Para min o Pescados Rubén FS foino todo, estou feliz por todo o que desfrutei, pero tamén triste por deixar a afección burelesa"



Despedida

"Estoy orgulloso de haber estado tantos años en el Pescados Rubén"



Un mito se despide de la portería naranja. Después de 14 años en el club, El Pescados Rubén FS y Edu separan sus caminos. El meta naronés se erigió con sus paradas y su carisma en uno de los grandes ídolos de la afición del Vista Alegre y contribuyó decisivamente tanto al ascenso a Primera División como a la permanencia durante algunas temporadas en la élite. Con el Pescados Rubén FS ganó el título de la Copa Galicia y disputó dos fases finales de la Copa de España, además de jugar también un play off por el título de Primera División. Desde la directiva agradecen la profesionalidad y el trabajo realizado por Edu y el meta también agradeció al Pescados Rubén FS su confianza durante todos estos años y

aseguró sentirse "orgulloso de ter vestido a camiseta do club burelés".



Satisfecho, pero también triste por marcharse

"Para min o Pescados Rubén FS foino todo. Estou agradecido pola oportunidade que me brindaron de xogar ata agora", señaló Edu, que se mostró satisfecho, pero también un poco triste. "Estou feliz por todo o traballo que levo feito en Burela e polo que desfrutei do fútbol sala, pero tamén triste porque me despido dunha afección que me levou sempre en volandas", concluyó.