El Xove FS celebra a lo grande su ascenso matemático a Segunda B

No por anunciado dejó de celebrarse. Hasta altas horas de la madrugada del domingo se prolongó el festejo de jugadores, técnicos y directivos del Xove FS después de conquistar, a falta de cinco jornadas para la conclusión de la Liga de Tercera División, el título y el ascenso a Segunda B. "Parecía complicado que o puidéramos celebrar na casa, que era o que todos queríamos, pero ao final déronse os resultados. Era lóxico que se celebrara moito porque un ascenso non se acada tódolos días", señaló Lucas, que fue manteado por sus jugadores a la finalización del encuentro ante el Borbén.

El técnico de Cangas tiene muy claro que la calidad individual del equipo está por encima de todos sus rivales, pero apunta "o compromiso e a actitude" como factores claves a la hora de analizar el éxito. "Tiven unha media de 15 xogadores adestrando toda a tempada, e para un adestrador iso é un luxo. Incluso os xogadores que estaban lesionados estaban no pavillón facendo cousas", señala Lucas, que cree que el buen grupo formado también fue fundamental. "O ambiente foi sempre moi bo, tamén é verdade que acompañaron os resultados dende o primeiro día", añadió.

Respecto a las posibilidades de la plantilla en una categoría superior, Lucas no tiene ninguna duda. "A día de hoxe non tería ningún medo para saír en Segunda B coa plantilla do Xove FS e xa o demostramos ante rivaies desa categoría na Copa, outra cousa sería dicir que íamos estar arriba de todo. Creo que a base é moi sólida e cun nivel moi alto, pero sempre hai marxe de mellora".