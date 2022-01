Xove dejará de ingresar más de dos millones por el paso de la energía

"Un día tranquilo en un período que esperemos dure o menos posible", así valoraba el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, los momentos de apagado de las últimas cubas de una factoría que está enclavada en su municipio y cuya actividad solo por el paso de la electricidad recaudaba de Endesa unos 2,8 millones de euros al año.

Una cifra a tener en cuenta en esos jugosos presupuestos municipales de 8 millones de euros al año pero una merma con la que ya contaban, por desgracia.

El regidor prefiere, no obstante, ser optimista "que ao final haxa final feliz e se poida reemprender a produción de aluminio primario antes do 1 de xaneiro de 2024. É triste ver apagarse a última fábrica e que España se vexa como gran país de Europa e obrigado a importar aluminio pero como concello estamos contentos de que os traballadores non perdan o posto de traballo".

Hay esperanza con la nueva situación y por las inversiones anunciadas por Alcoa "que se comprometeu a contar coas empresas da comarca, e que as auxiliares sigan tendo contratos mentres porque aparte o resto da fábrica, en Alúmina, segue", dice Salgueiro.

Hasta ahora en el entorno inmediato de Xove y Cervo el proceso se ha visto como una pesadilla en la que "levamos apagando as cubas dous anos". Ahora continuará la transformación del aluminio acumula do en la planta, en los hornos de Fundición y se verán los movimientos para modernizar la fábrica, con vistas según se dijo a aumentar su producción futura, "pero o rearranque de Aluminio non será posible se hai que producir a perdas, sen prezo enerxético competitivo non pode seguir e niso ten que actuar o Goberno do Estado".

El apagado parcial de las cubas más deterioradas en 2020 no significó una merma de ingresos para el Concello de Xove pues el alto precio de la electricidad compensó las bajas y se ingresó más de lo previsto por ese concepto.

La siguiente liquidación, el próximo mes, ya será diferente pero Xove, según cuenta el alcalde, dispone de un colchón importante, un remanente de tesorería de 15 millones de euros previsto ya ante esta eventualidad y para acometer obras en carreteras del municipio.