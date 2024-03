"O Xove Costa Trail é unha proba espectacular a nivel paisaxístico"

Las pruebas para los menores y la caminata abrirán este sábado un Xove Costa Trail que reunirá durante dos días a casi 700 participantes entre la jornada sabatina y las dos carreras para adultos, de 26 y 17 kilómetros, programadas para el domingo. Tras el trailiño vivariense de la ACD Alboi, que abrió la temporada, el Xove Costa Trail supone ya el primer plato fuerte para los amantes de las carreras de montaña en la comarca que podrán disfrutar en fechas posteriores de otras clásicas como la Toxiza, en Mondoñedo; la Camovi, en Viveiro, o el Fuciño do Porco, en O Vicedo, entre otras.

María José Sánchez, (Xove, 1971) será una de las participantes de la distancia corta, de 17 kilómetros, que cuenta con 225 atletas inscritos. Esta trabajadora de la piscina de Xove no suele fallar en la salida del Xove Costa Trail y solo se perdió la primera edición "porque estaba lesionada", recuerda, aunque asegura que corre "por placer, por hobby" sin pensar en clasificaciones o tiempos —fue sexta en la categoría de veteranas femeninas A en las dos últimas ediciones—. "Corro porque me gusta e porque me supón unha válvula de escape a nivel persoal, saír un pouco tamén da zona de confort. Agora xa teño unha certa idade (risas) na que podo autocoidarme e preocuparme máis de min mesma facendo cousas que me enchen. Ademais do que pode significar para a saúde está o feito de interrelacionarse con outra xente que ten os mesmos gustos, un compoñente máis social, por dicilo dalgún xeito".

Aunque suele participar en las pruebas de la comarca, María José Sánchez también se desplaza con amigos para disputar este tipo de pruebas a otras comunidades. "A maioría das carreiras nas que participo son pola comarca, trato de facer a Camovi, tamén a Toxiza e incluso xa participei en outras como o Caolín, no Vicedo, Couzadoiro ou Muras. Pero tamén fomos a Asturias ao Gtpe —en la que ganó en su categoría— dous anos e fai quince días ao Kangas Mountain", señala, destacando el auge de esta actividad. "Fixen algunhas probas populares, pero prefiro este tipo de carreiras polo monte ou a montaña, cada vez hai máis posibilidades tanto na Mariña como fóra, xa que cando viaxamos a Asturias puidemos tamén comprobar o gran seguimento dos trails noutras comunidades".

El Xove Costa Trail se ha ganado buena parte de su merecida fama por la belleza de su paisaje, algo con lo que María José Sánchez está completamente de acuerdo. "A nivel paisaxístico o percorrido é espectacular, sen dúbida, unha das probas máis fermosas nas que participei", asegura, aunque matiza que para sus características prefiere otro tipo de recorrido. "Digamos que é unha proba moi corrible, a nivel persoal dánseme mellor outras como a Camovi que ten máis desnivel, bótase máis tempo andando", aseguró la xovense, que también habla de los cambios del recorrido en los últimos años. "En xeral está moi ben, pero fai dous anos saíamos de Punta Mansa e o treito que vai ata o Roncadoiro paréceme moi fermoso, agora non se fai, a distancia é máis ou menos a mesma, pero boto de menos ese inicio".

Lo que sí quiere agradecer María José es el trabajo que realiza la organización de este tipo de pruebas. "Temos que agradecerlle aos organizadores, aos voluntarios e aos colaboradores todo o tempo que gastan sen que moitas veces se vexa para que os participantes nos sintamos cómodos, hai un traballo moi grande detrás".