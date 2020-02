Xove y Cervo fletan dos buses para asistir en Lugo a la manifestación de Alcoa

Los concellos de Xove y Cervo, "nunha mostra de apoio máis aos traballadores de Alcoa e ás súas familias, moitas delas veciñas dos nosos municipios, e tamén pola vital importancia que a supervivencia da empresa ten para os propios concellos como institucións", ponen a disposición de los vecinos y de los trabajadores municipales que deseen acudir este miércoles en Lugo a la manifestación en favor de Alcoa dos autobuses gratuitos. El autobús xovense saldrá a las ocho de la mañana de la marquesina del centro cívico y el cervense, a las ocho y cuarto, de la Casa do Mar de San Cibrao. Ambos regresarán a mediodía.

"Estamos nun momento crucial no que se decide o futuro dos nosos concellos e da Mariña", explican ambos regidores, Demetrio Salgueiro y Alfonso Villares, en un comunicado "o futuro de moitas familias depende da continuidade de Alcoa e de que o Goberno teña en conta as alegacións presentadas a un estatuo do consumidor electrointensivo que lonxe de solucionar o problema do prezo da enerxía o que fixo foi colocar a Alcoa nunha situación de peche inminente e irreversible". "Pedimos ao Goberno do Estado que cumpra as súas promesas e estableza as condicións necesarias para que o prezo da enerxía se sitúe na contorna dos 35 euros que posibilitarían seguir fabricando aluminio en España".

"Non entendermos como o presidente do Goberno veu este domingo a un mitin a Santiago e non trouxo unha solución ao grave problema no que se atopa a nosa industria", aseguraron, "só trouxo promesas baleiras, igual que xa fixera na véspera das eleccións xerais, tratando de rabuñar uns votos mentres a nosa industria está agonizando".

COMITÉ. El presidente del comité de empresa de Alcoa, José Antonio Zan, confirmó este lunes que tienen cinco autobuses llenos para viajar a la capital, "y mucha gente se desplazará en sus coches particulares".

Toda la presión social es necesaria para que el Gobierno central atienda las alegaciones presentadas al estatuto. "Esperamos que esta semana se decida sobre estas alegaciones", aseguró Zan, que volvió a subrayar como fundamental que el estatuto se desvincule de los presupuestos generales.