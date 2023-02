Xove cede gratis un terreno para la residencia de Aspanane

La corporación de Xove celebra este viernes a la una de la tarde un pleno extraordinario con un único punto: la cesión gratuita de un terreno a Aspanane (Asociación de Pais de Persoas con Discapacidade Intelectual de Viveiro) para la construcción de su residencia. Se trata de un solar municipal de 6.390 metros cuadrados en la entrada de la urbanización de Palmeiro, según adelanta al alcalde, Demetrio Salgueiro.

"Está moi preto do núcleo urbano de Xove, a menos de un quilómetro, e ten amplitude suficiente para a residencia e a zona axardinada, é un solar grande", comenta el regidor.

Explica que "hai un mes" recibieron la solicitud de la asociación por escrito en su búsqueda de terreno en municipios cercanos, tras ver que en Viveiro no hay posibilidad pese a las distintas opciones que se valoraron. "Eu comprometinme a buscar un terreo e tratar de axilizar ao máximo esa petición. A asociación tiña posibilidade de conseguir fondos para a construción da residencia e non podía esperar máis, despois de anos agardando por un terreo en Viveiro. Buscaron noutro sitio para non perder a oportunidade", relata Salgueiro.

El alcalde de Xove recalca que prestan "toda a colaboración" a este colectivo que también tiene usuarios de este municipio. "Mentres moitos fan política social de palabra nós facémola con feitos, tratamos de axilizar isto desde o primeiro momento que o plantexaron, considerando tamén que hai xente de Xove. É unha necesidade para moita xente en toda A Mariña porque non hai unha residencia deste tipo, é un servizo moi importante para toda a poboación da comarca", incide.

Presidenta de Aspanane

Desde la asociación su presidenta, María Dolores Fernández, recuerda que preguntaron por la disponibilidad de terrenos en otros municipios al ver que no era posible en Viveiro, pero subraya el esfuerzo de la alcaldesa, María Loureiro, para estudiar todas las opciones posibles. "María axudounos moitísimo, fixo o indecible para axudarnos e ségueo facendo, pero non podemos esperar máis e miramos outras opcións", comenta.

A nosa preocupación é onde van estar os nosos fillos cando nós faltemos"

La presidenta de Aspanane se muestra prudente hasta que no sea efectiva la cesión de este terreno. En todo caso recuerda que hace ya "cinco ou seis anos" que tomaron la iniciativa de contar con una residencia, "moi necesaria porque na Mariña non hai" y sobre todo porque "os usuarios de Aspanane vanse facendo maiores e os seus pais tamén. A nosa preocupación é onde van estar os nosos fillos cando nós faltemos, e cunha residencia na Mariña están ao lado da casa, están aquí. Esa é a nosa preocupación e o que nos quita a metade da vida", reconoce.

Una vez el terreno sea de su titularidad vendrá un arduo trabajo, pero que en Aspanane harán con gusto. "Hai que facer o proxecto, buscar diñeiro, pero a ese traballo non lle temos medo. O primordial é ter un sitio", asegura.