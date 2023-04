Xove busca captar más empresas con la ampliación del polígono industrial

Xestur autorizó recientemente la licitación de la redacción del proyecto para la ampliación del parque empresarial de Camba, en Xove, por 155.135 euros, lo que dotará al polígono xovense de 42.944 metros más de superficie industrial. El alcalde, Demetrio Salgueiro, considera que "é un avance importante, quere dicir que hai un compromiso, é a primeira fase do traballo". Salgueiro está satisfecho de que se haga realidad esta solicitud para captar nuevas empresas. Técnicos del organismo ya recogieron datos sobre el saneamiento, abastecimiento y otros servicios.

El regidor destaca que el Concello aspira a ter "máis dotación de solo para as empresas existentes e tamén para as que queiran establecerse no concello, pois entendemos que o polígono está nun lugar estratéxico próximo á fábrica de Alcoa e con bo acceso", apuntó Salgueiro, "polo que tamén é atractivo para as súas auxiliares".

El regidor enfatizó además que Xove "é un concello industrial e a superficie dispoñible no parque empresarial está esgotada dende hai anos. Hai unha carencia de espazo importante e temos que prepararnos para a chegada de empresas novas, pois xa houbo algunha que pediu información". "Cremos que vai ter demanda e logo se vai cubrir", avanzó.

La zona de ampliación partirá de una parcela municipal, que posiblemente cambiará de ubicación, pues ahora está situada cerca de una planta de hormigón. El ámbito se conocerá cuando Xestur haga el plan de reordenación.

Demetrio Salgueiro afirma que desde el Concello "trataremos de que se axilice e se faga o antes posible, pois unha das nosas prioridades é crear emprego". El Concello estudiará además la posibilidad de fijar ayudas para atraer empresas cuando se ponga en marcha la ampliación.