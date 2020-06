Xove ayudará a superar la crisis a los negocios locales con 100.000 euros

La corporación municipal de Xove aprobó este lunes por unanimidad un plan del gobierno local dotado con 100.000 euros ampliables para ayudar a las empresas del municipio a reponerse de los efectos de la crisis sanitaria y económica. Podrán beneficiarse tanto los negocios que tuvieron que cerrar como los que vieron reducida su facturación en al menos un 40% desde la declaración del estado de alarma.

Hay una aportación adicional de 600 euros por cada trabajador que las empresas mantuvieron contratado

El alcalde Demetrio Salgueiro, explica que en el primer caso la ayuda es de 1.500 euros para la empresa que tuvo que cerrar, a los que se añaden 600 euros por cada trabajador que mantuvo contratado sin enviar al Erte a pesar de estar sin actividad. En cuanto a los negocios que pudieron seguir abiertos y que hayan facturado un 40% menos la ayuda es de 750 euros para la empresa, a los que en este caso también se añaden 600 euros por cada trabajador que mantuvo contratado.

Tras la aprobación en el pleno de ayer de este plan, el Concello publicará la próxima semana las bases de las ayudas con el plazo para que los comerciantes, autónomos y empresarios locales tramiten sus solicitudes. "O crédito inicial é de 100.000 euros, pero se é necesario aumentarase máis tarde", detalla Salgueiro.

El alcalde destaca que estas ayudas "son cantidades importantes, das máis altas que vimos publicadas" y que desde el gobierno municipal quisieron hacer "un esforzo especial para apoiar ao comercio do municipio nun momento difícil pola situación actual derivada da crise do coronavirus, pero tamén pola baixada da facturación que houbo pola situación de Alcoa. Quixemos axudar de forma excepcional neste momento para contribuír a que poidan permanecer abertos os distintos negocios do concello", añade.