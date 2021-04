A incerteza sobre o desenlace da venda da fábrica de Aluminio ao Estado e sobre o veredicto do Tribunal Supremo sobre o recurso que presentou Alcoa á sentenza que anulaba o Ere mantén en vilo os traballadores e especialmente os integrantes do comité, que como no caso de Xosé Paleo agardan o mellor dos finais posibles.

Como está vivindo todo isto?

Non vou dicir con desesperanza, porque a esperanza sempre existe. Queremos crer que vai haber unha solución aínda que realmente non estamos vendo que haxa avances e nisto entendemos que hai tres responsables: un é o Goberno da Xunta, outro o do Estado e outro a propia empresa, que agora mesmo incluso dando beneficios non ten boa fe.

Por que?

Porque non retirou o recurso que presentou á sentenza do Ere e dános a impresión de que está esperando, poñendo trabas á venda, a que saia a resolución dese recurso. Vai chegar ata o último momento sen avanzar absolutamente nada na negociación e se mentres lle sae o recurso ao seu favor, lávase as mans. Para nós esa é a xogada que está facendo Alcoa.

Que agardan do Supremo?

Nós entendemos que debera manterse a sentenza do TSXG porque houbo unha mala fe. Levar a cabo o Ere foi unha decisión corporativa da empresa que nada tiña que ver con que coxunturalmente estivese dando perdas uns meses ou dous anos, que habería que ver se as dá ou non as dá, tamén estivo moitos anos dando beneficios, pero é algo coxuntural, non estrutural como dicía Alcoa. Isto foi o que se demostrou no xuízo e entendemos que o Supremo debera ver o mesmo. Temos confianza pero sempre tes a mosca detrás da orella, ese medo para nós de que non sexa así é unha esperanza para Alcoa de que saia a favor e se iso acontece durante o proceso de venda, estaría nunha posición de forza.

Cren que non prosperaría a venda nese caso?

Nós entendemos que Alcoa tomou unha decisión corporativa de quitar do mercado as toneladas que se producen en San Cibrao. Se se lle soluciona iso cun recurso favorable pasaría completamente do proceso de venda porque realmente non lle interesa vender a fábrica, o que quere é pechala.

Que lle piden ao Goberno?

O Goberno debera comprar a fábrica xa coa Sepi e despois buscar un mozo ou moza que a queira, que é fácil porque agora mesmo está dando beneficios e está máis que demostrado que é competitiva; iso díxonolo a propia Alcoa meses antes de anunciar o peche, que de ter o mesmo prezo da electricidade que outras fábricas, eramos das máis competitivas ou a que máis. Iso segue sendo así agora e dá beneficios, así que non nos ían faltar mozos se o Goberno a compra e garante os postos de traballo.

Preocúpalles a situación financieira de GFG (Liberty)?

Estamos convencidos de que a fábrica é viable e tería máis pretendentes, pero temos ese aí e o Goberno ten que pedirlle garantías de que isto non se converta no que pasou na Coruña e en Avilés, porque nos vemos nese espello. Entendo que o Goberno ten que garantir que a continuidade desta fábrica é viable con esa empresa e nós temos unha vantaxe moi importante, que é que a fábrica continúa funcionando, nunca se parou, que era algo que quería Liberty desde un principio. O problema que podemos ter é que a fábrica colapse porque non se está facendo a reconstrución das cubas que chegan ao final da súa vida útil, aínda que hai un compromiso de que cando se chegue a un límite técnico de que poden perigar as series, reconstruiranse as cubas necesarias.

Como están os ánimos despois dun ano tan intenso?

É moi duro, moi duro. Aínda non rematou e cremos que non vai rematar en breve aínda que tamén temos a esperanza porque estas negociacións sempre avanzan moito máis cara ao final dos prazos. Estamos cansados, todo o mundo acusa o desgaste deste tipo de loitas que se alongan no tempo e que desgastan persoalmente a todos os traballadores e ás persoas que estamos no comité en especial, porque vivimos practicamente as 24 horas pendentes, pero se é necesario continuar coa loita continuaremos ata o final porque non nos queda outra saída.