As Xornadas Etnográficas empezan con pregón de Saíñas e concerto de Cantometrics

A asociación Tecedeira en colaboración co Concello de Xove e a Vicepresidencia da Deputación organiza as II Xornadas Etnográficas da Mariña. Empezan na casa Lugar das Marías na Rigueira ás oito e media da tarde deste venres co pregón a cargo da asociación cultural Saíñas polo seu 40 aniversario e a continuación o concerto de Cantometrics, de "músicas sobre o arquivo de Alan Lomax".

No entorno do centro cívico serán as actividades do sábado a partir das once e media da mañá, cun coloquio sobre a conexión nas músicas de tradición oral entre Galicia e Asturias, apertura e visita guiada á exposición de Traxarandaina O traxe aldeán de garda nas terras de Lugo e pasarrúas de Saíñas con xigantes e cabezudos.

O mesmo sábado ás catro e media preséntase o libro disco As que dormen no centeo, ás cinco e media haberá obradoiro de baile con Rebeca Tallón, ás nove o concerto de Fiandola e despois foliada con Cántigas e Frores, Amigos da Gaita, Cordenaia, Arume, Amado Lar, Saíñas e Fol do Raxal.

Para o domingo queda unha nova oportunidade de ver a exposición de traxes nas galerías do centro cívico que abre ás doce e media e ás seis e media será a mostra etnográfica e a clausura das xornadas coas actuacións de Cántigas e Frores e Saíñas no pavillón.

Os organizadores e colaboradores presentaron este xoves as xornadas xunto ao alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, e lembran que todas as actividades son "gratuítas e abertas ao público".