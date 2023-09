Xoel López: "A miña paixón eran os deportes: fútbol e básket"

O artista Xoel López (A Coruña, 1977) trae un novo sinxelo debaixo do brazo, unha canción que evoca aos seus principios. Elevarte caer, en colaboración co dúo cántabro Repion, saíu este venres á luz para marcar a diferencia co resto do seu novo álbum, Caldo espírito, que sairá o 6 de outubro, un proxecto de once cancións, "cada unha do seu pai e da súa nai". O compositor actuará este sábado pola noite no Osa do Mar de Burela, no escenario Vibra Mahou, xunto a La Paloma, Carlangas e Eme DJ.

Como é actuar na súa terra?

É diferente, dende logo. Este verán tiven a sorte de que toquei bastante por Galicia, entón o que fago e quedar na casa dos meus pais en Coruña e xa me movo dende alí. Hai unha conexión moito máis directa, coñezo os sitios nos que estou e, bueno, atopo máis amigos (ri) . Culturalmente tamén marca a diferenza.

Algunha sorpresa no escenario?

Si, habería unha sorpresa por que contamos con Antía Ameixeiras, de Caamaño e Ameixeiras. Foi a que gravou o violín en Páxaro do demo. É algo que vai ser único, vai ser especial.

Sobre a música en directo, prefire concerto propio ou festival?

É difícil porque cada cousa ten a súa gracia. Os festivais teñen algo de xuntanza. Xuntanse varios estilos, varias bandas, varios artistas e estás moi ben por que estás coas sensación de que estar rodeado da túa xente. Tamén molan porque te das a coñecer a outra xente que non pagaría unha entrada por verte pero no festival dase a oportunidade e lévanse esa sorpresa. Por outro lado, nun concerto propio teño máis tempo para min e a atención total da xente, e é algo que podes botar de menos. Eu de feito plantexo o repertorio diferente se é para unha sala ou se é para un festival. Se tivera que escoller, decántome polos concertos pero os festivais tamén me gustan.

É algo polo que houbo moitas queixas no Son do Camiño.

Si, pero a verdade e que é algo que levo vivindo toda a vida e xa conto con iso. É o que hai. Tocas nun sitio con outros artistas con máis seguidores e é normal. Si que é unha falta de respecto pero si que pasa e xa vou especialmente mentalizado.

Soubo dende pequeno que a música era a súa paixón?

A miña paixón eran os deportes, máis ben. Xogaba ao fútbol e ao básket e gustábame moito. A música veu máis tarde, sobre os 9-10 anos. Notaba que tiña unha importancia maior e máis emocional que me facía ben. Empecei con piano, logo cambiei a guitarra e fun aprendendo os acordes. Aí empecei a facer cancións pero vamos, moi cativo, tiña 12 ou 13 anos cando empecei a facer cancións e xa non parei. Xa levo moitos anos de Dios expresándome a través da música.

Quen o influenciou?

Os meus pais e tíos escoitaban moita música. Crieime indo a concertos e escoitando música na casa. Non podería dicir alguén en concreto, a verdade.

Que o levou a individualizarse artisticamente, alonxándose da banda na que empezou e en Deluxe?

É algo que cando o tiña claro sin sabelo por que Deluxe era eu realmente, con xente que entraba e saía. Pero sempre tiven claro que quería traballar con máis liberdade, como algo individual. Gustame tamén a parte colectiva, estar rodeado de xente, pero quero facer o que teño eu na cabeza. Cunha banda podíanche vetar un tema, e parecíame frustrante ter que pasar uns filtros.

Un hobby seu que poida sorprender.

Probablemente esa faceta deportiva. Xogo todos os mércores a baloncesto en Madrid. Creo que eso é algo que non se espera moita xente.

Fáleme sobre a súa nova canción Elevarte caer que saíu este venres.

É unha canción máis cañera, un tema cunha enerxía que levo tempo sen amosar. Non ten que ver co disco necesariamente, que é máis variado. Hay once temas, cada un do seu pai e da súa nai. É un pouco máis clásico, algo que levaba tempo sen facer e que pode evocar aos meus comezos. A letra de ‘Elevarte caer’ fala de como a veces tes que elevar algo á luz, visibilizalo para despois matalo. É bastante complexo pero mola deixalo á interpretación dos oíntes.

Sobre o álbum, que sae en outubro, como foi o proceso de creación?

Dende hai tempo a verdade, dende hai tres anos, a fuego lento. Debe ser o disco que máis me levou facer. Gustoume poder degustar o proceso, desfrutando de cada paso, e creo que pagou a pena.

Como se sente persoalmente nos meses previos a sacar un álbum?

Pasa unha cousa moi curiosa nesta fase. Unha sensación de baleiro, como se non fose facer unha canción nunca máis na miña vida. Agora mesmo sinto que non teño nada máis para dar, se me mandas facer unha canción non dou. Esa sensación de que non hai nada máis de onde sacar pasa sempre. Despois vaise repoblando naturalmente o imaxinario.

Como artista tan camaleónico que é, hai algún campo no que desexe adentrarse?

Gustaríame coller outros campos con xente que entende a música doutro xeito. Teño a miña propia fórmula pero gustaríame ao mellor facer algo máis clásico, máis latino tamén, ou máis electrónico ou máis acústico e íntimo... Non teño vidas para facer todo o que pasa pola miña cabeza. Pero tampouco fai falta (ri). Entendo que está ben así, un disco cada 2 ou 3 anos para que dea tempo para dixerilo. Pasoume noutros momentos da miña vida que saquei moitos discos máis seguidos, e non é fácil de seguir o ritmo.

Parece que a industria cambiou esa idea moito nestes últimos anos.

Si, a verdade. Eu persoalmente sigo apostando por un concepto de disco, por un público que me entende a min sen intentar adaptarme ao que se leva ahora. O mercado e as redes inflúen moito nisto pero xa veremos o que queda.