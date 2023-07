Xoel López ou Fillas de Cassandra participarán na novena edición do Osa do Mar

O miradoiro da rúa do Hórreo de Burela acolleu este venres a presentación oficial do festival Osa do Mar que se celebrará na localidade os días 1 e 2 de setembro, con Xoel López ou Fillas da Cassandra no cartel.

Na presentación participaron os representantes da organización, a cargo da asociación Fanto Fantini, xunto con patrocinadores privados e públicos, coa asistencia do deputado provincial de Medio Rural, Mar e Xuventude, Daniel García; o delegado territorial da Xunta, Javier Arias, ou a alcaldesa de Burela, Carmela López.

Todos eles se achegaron para amosar o seu apoio na novena edición do festival o cal incluirá 15 propostas musicais de calidade. "Este tipo de eventos contribúe ao patrocinio de Galicia", indica o delegado territorial.

Cartaz do Osa do Mar

Finalmente os artistas que participarán serán: Ángel Stanich, Bala&Lúa Mosquetera, Caamaño&Ameixeiras, Catuxa Salom, Eme DJ, Fillas de Casandra, Grande Osso, Juno, La Paloma, Medio Quinhón, Óscar Fedez&Leo Salinas, Sexy Zebras, Shego, Xoel López e Batuko Tabanka.

O festival mantén a aposta por bandas galegas emerxentes xunto a nomes consolidados no panorama indie estatal.

Daniel García subliñou que "o Osa do Mar xurde e mantense como unha iniciativa do tecido asociativo local, da Asociación Cultural Fanto Fantini, algo pouco habitual no mapa de festivais".

Para a Vicepresidencia da Deputación de Lugo é prioritario dar apoio ás propostas do asociacionismo e á xente que está detrás delas, facendo de xeito estable e continuado para que poidan traballar con certezas. Valorou "a aposta que fan polas bandas galegas e a música en galego, moi presente no cartel deste ano". "Seguimos precisando ampliar os escenarios e os altofalantes para as nosas artistas", dixo.