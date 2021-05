Xoán Ramón Fernández Pacios será el nuevo cronista oficial de Foz

El Concello de Foz anunció este miércoles el acuerdo de todas las fuerzas políticas con representación en la corporación municipal para nombrar al historiador focense Xoán Ramón Fernández Pacios como nuevo cronista oficial de la localidad. Fernández Pacios sustituye así en el cargo a Suso Fernández, que ejerció el cargo desde 2001 y que a finales de 2019 anunció su renuncia por motivos de salud y de edad.

"A sorte de contar en Foz con tantos estudosos da historia local permitiu barallar varios nomes antes de presentar a candidatura de Xoán Ramón Fernández Pacios, aprobada por unanimidade polos voceiros dos partidos que conforman a corporación local", aseguró el alcalde, Fran Cajoto. "É moi importante o consenso nunha figura como a do cronista oficial, que nos representa a todos e todas independentemente da ideoloxía de cada un".

Suso Fernández fue pionero en muchos ámbitos: fundó la primera imprenta y librería en Foz en 1963, fue presidente y fundador de la asociación de comerciantes, así como cofundador de la Federación de Comercio A Mariña y promotor de la feria del libro focense. También estuvo involucrado en el asociacionismo local y es autor de diversos libros sobre la historia de Foz y de numerosos artículos, muchos de ellos en El Progreso. En su renuncia, Suso do Bahía, subrayó "a honra que para min supuxo exercer todo este tempo como cronista oficial e a confianza que por unanimidade se depositou en min para este cargo".

Fernández Pacios (Foz, 1965) es licenciado en Geografía e Historia y actualmente trabaja en el centro de información e interpretación del Camino Norte en Mondoñedo. Desde 1991 trabaja en la investigación histórica de Foz, sobre la que ha publicado diversos libros. Además, investigó en el archivo histórico diocesano de Mondoñedo y es un estudioso del Camino de Santiago. Precisamente sobre la ruta jacobea documentó un nuevo trazado por la costa, que llamó Camino del Mar, del que se pide su oficialización. Participó en numerosas conferencias y jornadas de estudios y escribió artículos y colaboraciones en distintos medios. Es articulista habitual de El Progreso, donde aborda diversos temas históricos de la comarca en su artículo Historias da Mariña.

"Para min é un orgullo recibir o relevo de Suso, que aínda que digan que dimite pola idade faino por amor ao pobo porque cando sentiu que non era capaz de representalo con toda a súa forza decidiu deixar o cargo e iso fai que para min o listón estea moi alto", reconoció Fernández Pacios tras hacerse público su nombramiento.

El nombramiento oficial se hará en un pleno extraordinario que se celebrará en verano y que, según avanzó el regidor, también será un homenaje a la figura de Suso Fernández, sobre el que ya se trabaja para realizar una exposición.

Agradecimientos y bienvenida de los grupos

Tras la elección del nuevo cronista, el alcalde reivindicó la figura de Suso Fernández: "Foi pioneiro e precursor no asociacionismo cultural e empresarial e tivo tamén visión de comarca nun momento no que predominaban os localismos. A nivel cultural é e seguirá sendo un modelo a seguir: hai que agradecerlle moito os 18 anos de exercicio no cargo de cronista oficial, un traballo ímprobo e non remunerado e no que deixa o listón moi, moi alto". Con respecto a Fernández Pacios, Cajoto destacó "o seu carácter e as ganas sempre de colaborar e o seu amor por Foz".



Desde el grupo municipal del BNG también pusieron en valor "a gran tarefa de Suso Fernández, que soubo deixar pegada na nosa historia". "Aproveitamos para felicitar a Xoán Ramón Fernández Pacios pola súa merecida escolla, confiando que será un excelente sucesor", añadieron.



El portavoz popular, Javier Castiñeira, agradeció la dedicación de Suso Fernández, del que dijo que "foi, sen ningunha dúbida, a voz e o pensamento dunha xeneración que marcou un antes e un despois na historia deste pobo". También felicitó al nuevo cronista: "Seguro que seguirá o legado que deixou Suso, xa que ten demostrado o seu cariño a Foz e un gran coñecemento da historia do noso concello".



Finalmente, el portavoz de FPF, Víctor Couto, también se refirió a Suso Fernández como la persona que "puxo en valor de forma moi axeitada o nome desta vila". "Tamén estamos seguros de que ese bo traballo seguirá da man de Xoán Ramón Fernández Pacios, persoa que todos coñecemos pola súa unión coa historia focega e agarimo a esta vila", añadió.