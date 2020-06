Xoán Guerreiro: "A actitude da empresa é unha desvergoña, ademais de inmoral"

O pintor Xoán Guerreiro colaborou activamente para axudarlles aos traballadores de Alcoa coa venda de 200 gravados. Agora expresa a súa decepción pola situación xerada tralo anuncio do peche de Aluminio e o despedimento de 534 traballadores.

Esperaba este anuncio?

Non pensaba que sería tan cedo. Aproveitaron a conxuntura da atención no coronavirus, o que me parece dobremente inmoral. Como xovense e extraballador síntome implicado emocionalmente e moi doído.

A quen considera o principal responsable deste posible peche?

A actuación de Alcoa é dunha desvergoña absoluta, chantaxeando cada ano ao Estado, recollendo cartos públicos e subvencións a esgalla e agora deixando á xente na estacada e a unha comarca moi golpeada. Tampouco os políticos fixeron o necesario para que non se chegase a este punto.

Todos os políticos?

Polo menos os que teñen potestade para poder facer algo. O Goberno central está demostrando que Lugo non lle importa nada e o da Xunta lava as mans sen pór en marcha os seus recursos para evitar o desastre. Os alcaldes da comarca teñen que esquecer cores políticas e traballar todos a unha porque Alcoa é o cordón industrial que une A Mariña e ao final os prexudicados non son só os traballadores, senón tódolos veciños da zona.

Vostede mantén aínda esperanzas de que haxa unha solución? Cal podería ser?

Pois a solución que parece máis lóxica e a intervención estatal para salvar os postos de traballo. Deixar morrer Alcoa sería o inicio dun caos empresarial.