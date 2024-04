Xenxo, el hombre para todo en el Club Deportivo Foz

En pocas posiciones le falta por jugar a Xenxo Bernardo Pernas, jugador del Club Deportivo Foz. El equipo mariñano, que juega en Primera Galicia, solo tiene un portero, Tomás, ya que el suplente, Álvaro, dejó el equipo por motivos profesionales a principios de curso. Tomás, sancionado por cinco amarillas, no pudo jugar en el último encuentro ante el Xove Lago, donde Xenxo hizo de cancerbero. El partido terminó con empate a cuatro tantos en el municipal xovense.

Pero no fue la primera vez que Xenxo actúo de portero. Ya lo hizo en otra ocasión, en esta misma campaña, en el campo del Outeiro de Rei. "En Xove sabían que Tomás estaba sancionado y que yo iba a jugar de portero, pero en Outeiro de Rei no lo sabían, porque me lo dijeron por la mañana, y se sorprendieron bastante", explica el jugador cervense del Foz.

Pero jugar bajo los palos no es algo que le pille por sorpresa a Xenxo. "En cadetes estuve tres años de portero, hasta que Emilio Rosanes, en el Praia de Covas, me cambió a jugador de campo", dice Xenxo, que recuerda que "Chus, un entrenador de porteros, me decía que me había equivocado, que tenía que ser portero", comenta.

"En cadetes estuve tres años de portero hasta que Emilio Rosanes, del Praia de Covas, me cambió a jugador de campo", recuerda

A Xenxo pocas posiciones le quedan por probar en el campo. En sénior casi siempre ha jugado de delantero, pero este año actúo de defensa en el Foz por las necesidades del equipo "y en algún partido he jugado de medio centro", advierte.

Este futbolista ha pasado por el Navarro de Avilés, por el Viveiro, donde jugó en Preferente, y en el Foz lleva las seis últimas temporadas salvo un breve paso por el Alfoz. Con 21 años marcó 10 goles con el Viveiro en Preferente, y la temporada pasada anotó seis con el Foz.

Xenxo como portero en el partido en Outeiro de Rei. EP

Sobre el encuentro en Xove, reconoce que "yo me encontré bien en la portería, pero al no estar acostumbrado pues pude haber hecho algo más en algún gol, pero estuve cómodo, salí en los saques de equina, despejé bastantes balones y jugué adelantado, con los pies no tuve problemas", explica. Xenxo no rehuye el reto y dice que "si me piden alguna temporada que haga de portero, y entreno para ello, ningún problema, porque me encanta", avisa.

"Si me piden que alguna temporada haga de portero, y entreno para ello, ningún problema, porque me encanta", dice

El entrenador del Foz, Jesús Gayol, afirma que "Xenxo es muy buen chaval y se pone donde nos pueda ayudar", explica. "A Tomás se sacaron amarilla en el último partido y claro, como no tenemos suplente, y este año no se hizo equipo juvenil, pues tenemos que tirar de él", asegura el técnico focense. "Con nosotros entrena muchos días de portero, porque Tomás acaba de ser padre, y entre eso y el trabajo...", argumenta. "Debajo de los palos se defiende muy bien, porque es muy ágil, y en las salidas abajo, pero claro, en los balones centrados es más complicado, porque no estás de eso", explica el entrenador.