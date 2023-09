"A xente vén comer; levamos 20 anos aquí e vas collendo un nome, unha fama"

As xornadas gastronómicas do marisco no Chiringuito da Abrela empezaron o luns e rematarán este domingo 17. Despacha racións de navallas, zamburiñas, percebes, lubrigante, luras á grella, ameixas, cigalas, gambas e nécoras ata fin de existencias, cada unha das cales sae a un prezo de dez euros. É como quen di o colofón ao verán, aínda que o local de José Luis Chaves rematará a tempada o vindeiro 1 de outubro.

Vaia final de verán que se marca coa Festa do Marisco.

Aínda estaremos dúas fins de semana máis, pois pechamos a tempada o 1 de outubro. Sempre facemos algo en setembro porque baixa moito a afluencia e isto é unha maneira de atraer xente agora que moitos locais estacionais pecharon. Imos aproveitar que estamos abertos para atraer xente, porque aínda contamos co 60 ou 70% do persoal que traballa con nós en agosto, polo que hai que facer cousas para xuntar para eles.

Como son as racións?

As racións son practicamente a prezo de custo. Gáñase algo no peixe, a carne ou os viños que pidan para acompañalas.

Piden moito máis?

Algo máis sempre pican, un peixe ou unha carne, entrecot ou raxo, algo á grella ou apellas, pois as luras á romana xa están incluídas nas racións.

É boa época para consumir marisco. Resulta fácil atópalo?

Si, as navallas traémolas de Fisterra, as gambas e as cigalas conxeladas, as ameixas son de Espasante, e as nécoras e o percebe da costa de Lugo. Hoxe xa quedei a última hora sen percebe.

Aconsella algunha en especial?

Pódese escoller dentro do que hai. Cada ración son 10 euros, hai quen aproveita para tomar lubrigante, de nécoras poñemos dúas unidades, e o percebe e as zamburiñas, que saen de sempre, tamén teñen moita demanda.

Hai que reservar con antelación?

Normalmente chaman o día anterior pola mañá, pero están tendo boa acollida para o momento no que estamos. Hoxe colleunos de sorpresa, porque non contabamos con tanta xente, aínda que sempre podemos coller extras se fai falla

Cantas racións soen saír por día?

Hoxe pola mañá tiñamos 70 reservadas, pero ao final houbo 200. Ao final ao mellor saíron entre 450 e 500.

Prepáranas só á comida ou tamén para a cea?

Só ás comidas, alongamos a cociña un pouco, ata as cinco da tarde, e polas noites non abrimos. Para a cea só as poñemos venres e sábado.

Di que é ata fin de existencias?

É por curarse un pouco en saúde, pois alguén pode reclamar se se acaba algunha, pero hai variedade onde elixir. Tódolos días repoñemos produto.

Son clientes habituais ou tamén veñen veraneantes?

Aínda hai moita xente de fóra. Dende algúns hoteis e apartamentos mándannos clientes, recoméndannos aos seus hóspedes, e soen irse contentos. Sempre aconsello vir á Mariña en xuño, xullo ou setembro porque non hai tanta aglomeración coma en agosto e podemos atendelos mellor.

Como foi a tempada estival?

Moi ben, xenial, houbo moita xente. O bo tempo é importante, sobre todo que non chova. Antes viña xente á praia e logo pasaba polo chiringuito, pero agora vén ao chiringuito e despois vai á praia. A xente vén comer. Levamos 20 anos aquí e saben que poñemos bo produto, vas collendo un nome, unha fama, e a maioría marcha contenta. Temos un 4,5 de calificación en Google.