"A xente acolleu moi ben a volta e tiña xa ganas dos nosos pratos"

El restaurante Boas Migas de Burela vuelve a ofertar a su público su amplia variedad en pizzas, hamburguesas, sándwiches, patatas y comida mexicana, que empezaron a ofrecer a domicilio esta misma semana tras el cierre del local al inicio de la pandemia. "A verdade é que a xente acolleu moi ben a nosa volta e vese que xa tiña ganas dos nosos pratos", cuenta el gerente del establecimiento, Juan Carlos Pardo.

El regreso es también una forma "de reducir as perdas e manter a todo o equipo", cuenta el responsable del negocio, quien apostó hace un mes por cerrar sin ofrecer el servicio a domicilio "por medo polo noso persoal e porque pensabamos que a xente non ía estar tan receptiva á hora de pedir a domicilio, pero xa levamos un mes pechados e á xente na súa casa tamén xa lle apetecía, polo que decidimos retomar o tema con todas as medidas de seguridade precisas para os nosos traballadores, que dipoñen de Epis e toda a comida entrégase con todas as garantías tamén para o cliente".

El horario para pedidos se ha fijado de una a tres y media de la tarde y de ocho a once y media de la noche, de martes a domingo, en el teléfono 982.87.91.85. "Estes primeiros días tivemos máis demanda pola tarde, pero o que si notamos é que houbo máis pedidos ao mediodía dos que había cando tiñamos aberto, polo que collemos un pouco a xente que viña a esas horas polo local", asevera Pardo, quien recuerda que los pedidos se extienden a toda la carta con la que trabajan, con la excepción de los postres y de que se ha suprimido el menú del día.

El Boas Migas, uno de los locales más frecuentados de Burela que se ubica en la Praza da Mariña, siguió presente para muchos de sus clientes a través de las redes sociales, en las que organizó concursos para elegir las mejores pizzas y hamburguesas, con bastante buena acogida y con sendos premios de 60 euros para gastar en el local para el ganador en cada una de las categorías.

Es una manera de seguir en contacto con el público, premiar su fidelidad y arrancar nuevas ideas cuando pueda volver a llenarse de gente.