Xebra organiza un faladoiro sobre dereitos laborais e un obradoiro de teatro para xente nova

A asociación Xebra de Burela ten entre as súas actividades máis inmediatas un faladoiro sobre dereitos laborais e un obradoiro de teatro para nenos e adolescentes.

O faladoiro terá lugar o vindeiro sábado ás doce da mañá no local da asociación e correrá a cargo do avogado focense Héctor López de Castro, que achegará unha breve introdución aos dereitos laborais. A actividade, de balde, completarase cunha sesión vermú.

Obradoiro de teatro

No caso do obradoiro de teatro será impartido polo actor Daniel Otero. A iniciativa parte do estudo teatral coruñés Casahamlet, fundado polo dramaturgo valadourés Manuel Lourenzo e Santiago Fernández.

As sesións serán nas mañás dos sábados e durarán dúas horas. Ademais, organizaranse dous grupos en función da idade: un para nenos (de 7 a 12 anos) e outro para adolescentes (de 12 a 17 anos). O curso, explica Otero, convida o alumnado a xogar coa imaxinación e a creatividade "a través da participación creativa co grupo"

As prazas para o curso son limitadas, polo que as persoas interesadas en participar poden inscribirse antes do xoves 29 de xuño a través do enderezo electrónico [email protected] ou do teléfono 661 06 29 84.