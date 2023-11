Xaime anota su primer 'hat trick' en sénior con una dedicatoria muy especial

El 1 de noviembre quedará grabado en la memoria de Jaime González Vilariño, Xaime. El jugador del Ribadeo anotó, por primera vez en su carrera, un ‘hat trick’ en un partido, y fue ante el Cidade de Ribeira, duelo que ganaron los mariñanos por 4-2. Tres goles que tienen una dedicatoria muy especial: van para su madre, fallecida hace pocas semanas.

"Nas categorías inferiores si que teño feito algún, pero como sénior é o primeiro", dice el jugador de 34 años. "Teño metido dous goles nalgún partido, pero tres nunca", advierte. "É unha sensación estrana, porque non adoito facer un ‘hat trick’, e lembreime moito de miña nai, que finou hai 20 días, e sentinme feliz por axudar ao equipo a gañar", subraya el mediocentro de Outeiro de Rei.

Xaime describe cómo era su madre: "Era moi futboleira, levábanos a todos lados (su hermano Tichu también juega al fútbol, ahora en el Outeiro de Rei), percorría tódolos campos, moitas horas de coche", destaca, y reconoce que no se le escapó ninguna lágrima a pesar de pensar en ella durante el encuentro. "Non choro en público porque me da moita vergoña, pero na intimidade véñome abaixo; son moi sentimental", dice el jugador, que afirma que era «uña e carne» con mi madre.

Xaime afirma que estaba muy unido a ella, y más aún por el tema laboral, porque en la familia llevaban la panadería do Cantón, en Outeiro de Rei. "Nos últimos meses xa estaba maliña e tanto Tichu coma min xa levabamos a panadería", afirma Xaime, que en las últimas semanas ha tenido problemas para ir a entrenar por gestionar el tema burocrático de la empresa tras el fallecimiento de su madre.

En la parte deportiva, el Ribadeo está en un gran momento, donde ha sacado diez puntos de los últimos doce en juego. "Hai que seguir confiando no que estamos a facer", advierte. "Somos un equipo moi ofensivo porque temos un perfil alto de xogadores con características ofensivas e defensivamente sofres», señala. «A incercia dos xogadores é correr máis cara arriba que cara atrás", comenta.

Con respecto a la temporada pasada, Xaime cree ha habido un cambio en cuanto al compromiso. "O ano pasado houbo veces que nos xuntabamos oito a adestrar, e este ano iso non existe, estamos indo 20 xogadores e temos adestramentos de calidade", dice.

El Ribadeo juega en el campo del Sofán a las 16.45 horas e intentará buscar la tercera victoria seguida. Para Xaime, la clave para estar arriba es la regularidad. "Os dous ou tres equipos que sexan máis regulares estarán enriba", y advierte: "Eu son ambicioso, gañador nato, se poido quedar sexto non quedo décimo, e soño con devolver ao Ribadeo a Terceira División, malia que o diga coa boca pequena", concluye el excelente mediocentro lucense.