El Xacobeo intensifica las peticiones para que el Camiño do Mar sea ruta oficial

Hace años que desde distintos ámbitos se reivindica la oficialización del Camiño do Mar, una vía de peregrinación a Santiago que desde Ribadeo recorre todo el litoral de las provincias de Lugo y A Coruña hasta Neda, donde se une a la vía inglesa que entra por mar. Ahora, con el año Xacobeo a las puertas y con la posibilidad de que este se alargue a 2022 por la pandemia, vuelve a resurgir esta vieja reivindicación también con el objetivo de que contribuya a impulsar el sector turístico y hostelero de los municipios que atraviesa. "Llevamos mucho tiempo peleando para conseguir esta oficialización y tenemos la esperanza de que se consiga de cara al Año Santo de 2021, ya que igual que se han aprobado otros caminos, entendemos que también se apruebe el Camino del Mar", aseguraba esta misma semana en el acto de presentación de una iniciativa que apoya esta oficialización el presidente de la asociación Amigos do Camiño do Mar, Manuel Vicente.

Y es que fue en 2010 cuando se aprobó en el Parlamento gallego por unanimidad una iniciativa del PP para hacer oficial esta ruta y al año siguiente se aprobaba también en la Diputación de Lugo. Sin embargo, los años fueron pasando y nunca se dio cumplimiento a estos acuerdos. "El Camino del Mar puede suponer para A Mariña, Ortegal y algunos ayuntamientos de Ferrolterra un eje dinamizador que vertebraría en todos y cada uno de los ayuntamientos distintas oportunidades económicas, culturales y turísticas en un momento crucial por las distintas pérdidas y mermas que vienen sufriendo estas comarcas", asegura Vicente, que apela a la unidad entre administraciones para que se materialice este reconocimiento.

En las distintas iniciativas presentadas se explicaba la presencia de peregrinos en esta ruta y la existencia de hospitales para atenderlos. Uno de los estudiosos de esta ruta es el historiador focense Xoán Ramón Fernández Pacios, que en 2011 publicó un estudio del tramo mariñano de esta vía.

En las conclusiones de su trabajo, Fernández Pacios asegura que «queda patente a existencia dun camiño físico, que na documentación aparece como Camiño Francés», donde se ve la presencia de peregrinos. La existencia de los hospitales que hay documentados, dice, no es sinónimo de que solo se atendieran peregrinos, pero su existencia y que acogieran peregrinos al lado de un camino físico que toca todos los puertos de este litoral hace pensar, asegura "que por este trazado viario bautizado como Camiño do Mar, transitaron peregrinos tanto cara a Santiago, probablemente visitando o santuario de San Andrés de Teixido previamente, como de volta de visitar o apóstolo".

Para Fernández Pacios el origen esta ruta estaría en Ribadeo y en las decisiones de los peregrinos que elegirían ir a Santiago por el interior —por Lourenzá y Mondoñedo— o por el litoral. De todas formas nunca dejarían el Camino Norte, porque para Pacios el Camiño do Mar es una bifurcación costera de esta ruta.

Más de 200 peregrinos de varios países

El estudio de Fernández Pacios recoge la presencia de 236 peregrinos en esta ruta entre principios del siglo XVI y finales del XVIII. Se trata de una cifra únicamente orientativa y demostrativa de su paso por la comarca, puesto que el propio autor reconoce que su proceso de contado se hizo en base a mínimos, por lo que la cifra "ben podería multiplicarse por cinco, co que estaríamos a falar dun número aproximado de mil peregrinos". El grueso de los caminantes es de procedencia desconocida, pero en distintos porcentajes se encuentran españoles, franceses, alemanes, italianos, flamencos, árabes, polacos, suizos, irlandeses, malteños armenios y checos.

Red hospitalaria

Los hospitales alrededor de este camino que recoge Fernández Pacios son los hospitales de San Sebastián en Ribadeo y en San Martiño de Mondoñedo; el de San Andrés en Lieiro, Cervo; el de Santa Ana en Celeiro, en Viveiro; y los de Santiago y Santa María también en Viveiro.