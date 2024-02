Xacio Baño leva 'Non te vexo' de estrea internacional

O director de Xove Xacio Baño saborea un momento doce pola boa acollida da súa curta Non te vexo, que logo de recoller diversos premios e boa crítica presenta estes días no festival internacional de curtametraxes Clermont-Ferrand en Francia, onde xa é un vello coñecido e onde xa sabe o que é ser galardoado, como con Ser e voltar no 2015. Ademais está a piques de sacar unha nova peza, Platónico, platónica, e avanza na filmación da que será a súa segunda longametraxe, que levará por título Despois das cidades.

Baño tivo este venres pola tarde a presentación oficial de Non te vexo, unha curta que segundo explica "vai sobre as fotografías que descartamos, porque ao final un escolle as fotos nas que mellor sae, pero as que descartamos tamén teñen unha historia que contar", di. Logo de investigar sobre o asunto e buscar en arquivos fotos con defectos, fiou o tema coa historia dunha parella que rompe despois de nove anos e analiza "como recompoñer e entender as imaxes do pasado desde o presente, desde o momento en que xa non hai amor".

Esta curta estreada hai medio ano en Valencia ten no Clermont a súa posta de largo internacional e faino seleccionada polo propio festival para a sección Lab Competition, adicada a amosar as propostas máis novidosas e singulares.

Xa levou premios en encontros como Curtocircuíto ou Intersección, "alá onde vai gusta", admite Baño, e por iso a súa presenza no festival francés, con independencia de se leva premio ou non, serve para "celebrar que a peza gusta, que está pisando ben. Non é doado atopar algo que funciona e cando o fas hai que celebralo", di. En festivais deste tipo tamén aproveita para facer contactos, ver o que se fai noutras partes do mundo e "ensanchar a mente, que tamén é bonito".

Novos traballos

Outra curtametraxe de Xacio Baño está a piques de saír á luz seguindo a estela do amor e as fotografías da última. Trátase de Platónico, platónica, "unha peza moi breve que se vai estrear en menos dun mes" e onde entra en escea a intelixencia artificial. "É un xogo coa intelixencia artificial e cunha postal moi fermosa do fotografo coruñés Pedro Ferrer, cunha parella de galegos vestidos de traxes rexionais a principios do século XX. Atopei moitas historias de amor e de desamor nesa mesma imaxe", adianta.

Ademais está filmando Despois das cidades —a segunda longametraxe despois de Trote (2018)— que está relacionada coa súa etapa en Santiago de Compostela, onde viviu dez anos. "É unha maneira de intentar entender a cidade desde a mirada do outro, do turista. Estiven coleccionando postais escritas de Santiago desde hai máis de cen anos para ver como os demais narran a cidade e a partir de aí hai ficción de alguén que se dedica a viaxar polo mundo tratando de transmitir o que é unha cidade", comenta.

Tamén trata o tema das viaxes no século XXI, "xa sabendo todo. Imos a sitios moi lonxanos a facer algo que xa temos na cabeza e a viaxe é unha reafirmación", sinala.