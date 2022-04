Xabier Fortes será el día 30 el pregonerode la Festa da Troita de A Pontenova

El periodista pontevedrés Xabier Fortes, presentador de La noche en 24 horas, de TVE, será el día 30 el pregonero de la cuadragésima tercera edición de la Festa da Troita, que organiza el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de A Pontenova. El evento, declarado de interés turístico y deportivo nacional, tendrá lugar ese sábado y el domingo 1 de mayo.

Imagen de archivo de la Festa da Troita. AEP

La directiva del CIT propuso ya a los receptores de las Troitas de Ouro de este año. La primera de ellas será para el editor y presentador del programa Caza y pesca de Movistar, Ignacio Rojo Herguedas, quien además es pescador y cazador y, según la directiva del CIT, "unha persoa moi comprometida co medio ambiente e o seu coidado. Tamén é o presidente da Asociación de Pescadores por la Conservación de los Ríos (APCR), unha asociación non lucrativa que trata de conservar e fomentar os valores do medio natural e os seus habitantes nos hábitats acuáticos".

Otra será para la Plataforma Veciñal Mina de Touro-O Pino Non por conseguir paralizar a reapertura da mina de cobre del lugar.

La tercera será para un pescador, Rubén Santos Becerro, de La Bañeza, que es campeón de España de pesca a mosca.

También anunciaron que la orquesta Salsarena estará amenizando el día 1 los actos de celebración de esta fiesta. Además, recordaron que el certamen dedicado al salmón lleva el nombre de Memorial Luis Moirón en recuerdo de su compañero fallecido.

Los pescadores ya pueden prepararse para anotarse en el concurso de pesca que en la modalidad de lance se abrirá a las 20.00 horas del 17 de abril y se cerrará el día 23 con un tope de 60 inscritos.

Ruta. Este año será la segunda edición de la ruta Festa da Troita. Un recorrido que saldrá a las nueve y media del día 1 de la Praza dos Fornos donde un bus recogerá a los participantes que volverán a la una y media para poder ver el pesaje del concurso.

Durante el recorrido, los participantes pasarán por los bordes del río Eo donde estarán los pescadores y podrán observar los lances efectuados en las distintas modalidades del concurso de pesca. Será necesario anotarse antes del día 29 de abril formalizando una inscripción en el mail [email protected], en los teléfonos 982.34.21.01 o 696.53.28.09 o en la propia oficina de turismo.