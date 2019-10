Xabier Díaz explica o motivo da cancelación do seu concerto nas San Lucas de Mondoñedo

O músico Xabier Díaz emitiu un comunicado ao respecto da cancelación do concerto con Adufeiras de Salitre previsto para este sábado no marco do Festival Intercéltico das feiras das San Lucas de Mondoñedo:

"Quero comezar pedindo desculpas a toda a xente que onte agardaba, entre outros, polo noso concerto en Mondoñedo, moitas delas, familias desprazadas dende localidades lonxanas nun día de meteoroloxía adversa. Foi unha das decisións máis difíciles que tiven que tomar en case trinta anos de carreira. O disgusto dura hoxe e, como digo, dóeme especialmente polos pícaros e a xente que onte ía coa idea de disfrutar do festival no que tamén participabamos, compartindo cartaz con dúas bandas que teñen todo o meu respecto e admiración. Estou en débeda coas mindonienses e visitantes que onte fixeran o esforzo.



Relato do acontecido:

Coma sempre e coa puntualidade que adoitamos, presentámonos no lugar do concerto media hora antes da nosa proba de son, exáctamente ás 18.00 horas. Despois de varios cambios de horario pola semana o noso concerto fixouse ás 20.15 horas.

HORARIOS DAS PROBAS

►Gwendal: 16.30 horas

►Lunasa: 17,30 horas

►Xabier & Adufeiras: 18.30 horas

HORARIOS DOS CONCERTOS

►Xabier Díaz & Adufeiras: 20.15 horas

►Lúnasa: 22.00 horas

►Gwendal: 23.40 horas

Á miña chegada ao recinto a organización pídeme 15 minutos porque todo vai con retraso, accedo por suposto, vou á casa museo de D. Álvaro Cunqueiro a tomar un café e facer unha visita á mesma. Pasan 15 e outros 15, chega a responsable da miña banda e o director técnico para pedirme 15 minutos máis (xa van aló 45mints). Son as 19,00hs e o noso concerto é ás 20,15 horas. Mentres unha das bandas continúa probando, accedo a adiar 15 minutos máis pero advirto que ás 19.15 horas estarei na escaleira do escenario. Así e todo, só teríamos 20 minutos para limpar a montaxe dos anteriores e montar a nosa, e menos de 30 minutos para chequear son , que neste caso son 28 liñas, algo habitualmente nos leva 90 minutos. Por suposto, xa prescindiríamos do tempo necesario para vestirnos e preparanos para o concerto, xa que ao remate da proba, o público estaría na praza e teríamos que empezar a tocar.



Cando subo ao escenario e lle mostro o teléfono ao responsable técnico e ao organizador son as 19.17. Unha banda segue probando e ningún dos dous se atreve a dicirlle á persoa que está na mesa de son que ten que cortar e deixar paso á banda que aínda non probara , malia levar agardando case unha hora. Ante tal falta de respecto e profesionalidade pídolle á miña xente que recolla. Nese primeiro momento pensei neles e sobre todo na carraxe que me producía ver un ataque á dignidade das que facemos música tradicional, as das pandeiretas… xa sabedes.



Non eximo á organización nin ao director técnico da súa responsabilidade de esixirlle a devandita persoa que estaba ao mando da mesa de son que cesara a súa proba. Considero que é deles toda a responsabilidade, pero xa que eles non o fixeron eu si lle quero dedicar unhas palabras. Malia ser o responsable das bandas coas que compartíamos cartaz e o técnico das mesmas, lonxe de vir pedir o favor de modificarmos horarios ou algo similar, recibe o meu técnico de son cun desafortunado "tu eres el técnico del otro grupo? prepárate a esperar".



Todas as compañeiras de profesión, equipos, rexedoras de escenario etc … saben do meu escrupuloso respecto polo seu traballo, polo cumprimento dos seus horarios e polo trato que procuro sexa sempre o máis correcto. E ao longo de máis de 40 concertos só neste ano asegúrovos que son moitas as empresas coas que traballamos, moitas.



Nas producións sobra testosterona e falta de respecto polo traballo das mulleres, iso véñoo advertindo dende hai moito tempo, nada distinto que no resto das actividades profesionais en xeral, por desgraza.



Remítome aos feitos, a persoa que estaba na mesa de son non respecta as advertencias da miña compañeira e road manager. Por certo, unha persoa bregada neste tipo de producións e organizador e coorganizador de máis dun dos festivais nos que teño participado. Recordo perfectamente como nesas ocasións e, en aras ao cumprimento dos horarios das probas de son, si esixía o abandono inmediato do palco 2 minutos antes de rematar a proba. Tamén recordo que o facía con pouco respeto e con modos máis propios do asoballamento que da educacións que se lle presupón a alguén cun posto de responsabilidade



Onte a dignidade das Adufeiras e do meu equipo era a dignidade do colectivo do que formamos parte. A música tradicional deste país NON é menos que ningunha outra, non estamos para decorar, non somos entrantes nin postres, tomei a decisión por todas, mañá volvería a tomala.



(A asociación organizadora xa sabe da miña/nosa disposición a regresar e facer un concerto, resta poñer data, alí estaremos)"