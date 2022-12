Welly Prieto, triunfador en Portugal y jugador importante en el mejor Celtas de la historia

Javier Prieto (Ribadeo, 1974) es conocido por Welly. "Cuando estaba en el colegio, éramos como una familia, yo era el más alto de la clase, me empezaron a llamar abuelo, y de ahí derivó lo de Welly", explica este ribadense que reconoce que de pequeño era futbolero. "Sí, hasta los 10 años jugaba de portero, pero empecé en el baloncesto por mi hermano mayor, Gusi", señala.

Welly estudió en el Sagrado Corazón, donde jugó al baloncesto antes de fichar por el Club Ribadeo en cadetes. Pero a los 16 años se marchó de casa para fichar por el Cabreiroa Verín. "Mi hermano estaba allí, y me ficharon", dice. El primer año alternó el juvenil con el primer equipo, pero las otras cinco temporadas ya jugó solo en el sénior. "Fui porque estaba mi hermano; mi madre no quería que me fuera y yo no las tenía todas conmigo, pero me adapté muy bien", explica. Welly reconoce que deportivamente "no fue la mejor decisión quedarme allí seis años". Dejo escapar la posibilidad de fichar por el Breogán, o en Ferrol o Ourense. "Estuve mal asesorado, no di el salto", subraya.

Pero en Verín hizo un gran grupo de amigos. "El ambiente era muy bueno, se ganaba dinero, me integré en el pueblo muy bien, me aceptaron muy bien", explica. Cuando el ribadense tenía 22 años entró en vigor la Ley Bosman y él fue de los primeros en fichar en Portugal. Jugó dos años en el Olivairense

Uno de los equipos del Celtas donde jugó Welly Prieto. AMA

"Es el club de mi corazón, pasé dos años espectaculares", dice. El primer año fueron la sorpresa en la Primera División. Ganaron al Benfica y al Portugal Telecom en las eliminatorias y perdieron en el último segundo de la final con el Oporto y todo entrando séptimos en el play off.

Tras un breve paso por el Vilanova de Gaia, se planteó el cambio de vida. "Me planteo la vida y decidí dejar el baloncesto profesional. Quería ser profesor de autoescuela, pero al final entré de chófer en Alsa y ya llevo 18 años", cuenta.

De vuelta a casa fichó por el Celtas de Foz, jugando cuatro años en la Eba. "Fueron unos años maravillosos también, un éxito tremendo, competíamos con ciudades como Oviedo, Santander o Burgos, y en medio de todos un pueblo", comenta. "Fue el mayor momento de esplendor del baloncesto en la comarca, reseña.

En el Celtas de Foz coincidió con Esteban Gómez, "el jugador con mayor calidad ofensiva con el que he jugado", aunque también recuerda como coincidió con Jordi Pardo "en Portugal, que tenía mucha calidad".

Equipo de los Celtas, donde se ver a Esteban Gómez o Ramón Eiras. AMA

El partido que recuerda con más cariño fue aquel donde se salvaron del descenso con el Verín frente al Ponferrada. "Fue un momento grandioso, con invasión de pista; date cuenta de que era la Segunda División Nacional", dice, y recuerda incluso el día. "Fue el 7 de mayo de 1995", apunta.

Recuerda como con el Verín, en un viaje de vuelta de San Sebastián, perdieron las maletas. "Íbamos en el autobús y se debió abrir la puerta del maletero y cayeron; solo quedó la de un compañero", recuerda. "Teníamos un americano y el pobre llevaba 140 cds de música en la maleta", apunta.