"Este VW só sae co sol, a chuvia móllalle as alas"

Varios Seat (124, 127, 1430...) y VW Golf estuvieron el sábado 2 de abril entre los 34 inscritos para el primer Rally Concello de Ourol de Regularidad Histórica, pero de los muchos alemanes destacó un Volkswagen Escarabajo. El restaurado por Francisco del Río Rodríguez en Viveiro tomó otra vez la salida de una competición y no parece que lo vayan a parar el paso del tiempo o las carreteras difíciles. Tampoco lo hicieron los desiertos y selvas donde culebreó por décadas al convertirse, con más de 21 millones de unidades, en uno de los coches más fabricados del mundo.

Este salió en 1972 de una planta alemana para arribar a Santander en 1980, antes de que Del Río, que lo disfruta junto a Teresa Ribeiro Travieso, se fijase en él como vehículo adelantado a su tiempo. La belleza, sencillez y robustez mecánica del Escarabajo se combinaban con detalles modernos como cinturones de seguridad detrás o unas llantas de 15 pulgadas que contrastaban con las pequeñitas ruedas de los 600, aunque los Seat pusieron, con mucho mérito pero menos capacidades, en marcha a los españoles. "O motor bóxer de 4 cilindros opostos tamén vai en posición traseira e está refrixerado por aire, neste VW a auga só se emprega para limpar o parabrisas e faise collendo presión do aire da roda de repuesto, que leva tres quilos e funciona ata que baixa a dous quilos", dice el propietario, de 50 años, los mismos del coche.

El motor del Volkswagen Escarabajo. JM ÁLVEZ

Lo buscó en internet y encajaba en el precio que había obtenido por un Seat 127 que acababa de vender por el triple de lo que le había costado unos años antes. A partir de entonces, la restauración y las reformas al VW han sido muy considerables, saltan a la vista en el vano motor, porque el mismo Francisco, camionero en una auxiliar de Alcoa, es capaz de meterle mano e incluso añadirle unos relojes de temperatura y presión de aceite que son importantes para el uso que le da. "Dende hai 12 anos que o teño, melloreille motor, aletas, capó, interiores... ata o repintei dun azul orixinal de Volkswagen, pois era de cor crema e agora Marine Blue", explica.

Cincuenta años ► El dueño cumple los mismos años que su coche y, tras restaurarlo, no tiene mayor afán por otro utilitario

Con el motor recurrió a un kit para hacer del 1.300 original un 1.600 cc. "Dá moito xogo, pois hai culatas, pistóns, carburador para el". Una reforma grande tras desmontar todo, que pasó la ITV sin problemas. Eso sí, ha conservado los cuatro frenos de tambor.

Del que nació como proyecto de vehículo nazi de los años 30, convirtiéndose en la posguerra en el coche del pueblo alemán, dicen que salió de un plagio que Ferdinand Porsche hizo del proyecto Tatra firmado por Has Ledwinka. Despegaría civilmente desde Wolfsburgo con unas premisas de consumo y capacidad para cuatro personas, además de precio accesible para las familias. Desde los 986 cc. y 22,5 CV fue escalando potencia hasta doblarla en el 1.600 cc. pero el Beetle siempre se mantuvo como utilitario, aunque lo descapotaran, y fue fundamental en Brasil o México, en cuya fábrica de Puebla se fabricó hasta 1981.

Interior del Volkswagen Escarabajo. JM ÁLVEZ

Con ese aval de que "vai coma unha seda e non se quenta nada" circula Francisco, aunque reconoce que "só sae co sol, pois a chuvia móllalle as alas e hai que coidalo". Ayer hizo excepción Teresa para la foto. Lo usan solo en concentraciones o rallyes como este de 110,7 kilómetros en Ourol, al que acude con Pablo Fraga de copiloto al cronómetro. El objetivo es ajustarse a unas velocidades, sin pasarse ni quedar en los tramos. Fran ha sido propietario de otros Opel Corsa, Ford Fiesta o Seat Ibiza, coches que sirvan para ir a trabajar.