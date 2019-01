Vuelven a destrozar el banco del mirador barreirense de Comado

Las redes sociales se han echo eco de la indignación de numerosos barreirenses al saber que el banco del mirador del monte Comado había vuelto a sufrir destrozos. El regidor, Alfonso Fuente, cifra el coste de la reposición en 400 euros. Es ya la segunda vez que ocurre y además, la anterior coincidió con unas fechas similares, diciembre de 2017.

Hay quien afirma que las vistas que se disfrutaban desde este banco son similares a las del más famoso del Loiba. Un internauta, José Antonio Otero, propone que lo pongan de cemento y Place CastroVila objeta que eso no haría falta «se tivéramos sentido. Non lle fai daño a ninguén, só a algún intruso que non ten que facer», lamenta. Otros tachan de «bárbaros y energúmenos» a los autores.