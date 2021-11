Vuelve la polémica: ría del Eo o ría de Ribadeo

El Instituto Geográfico Nacional ha reconocido el topónimo ría del Eo como nombre alternativo y con el mismo nivel de oficialidad y uso que el de ría de Ribadeo, con el que se identificaba hasta ahora el estuario en el que desemboca el río Eo y que separa Galicia y Asturias.

El IGN ha comunicado este jueves al Principado esta resolución tras efectuar el procedimiento administrativo para oficializar la nueva denominación ante las administraciones interesadas: el Gobierno de Asturias, la Xunta de Galicia y los ayuntamientos de Castropol, Ribadeo y Vegadeo.

Según la resolución "supondrá la inclusión de ambos topónimos en todas las bases de datos geográficas producidas por las administraciones públicas integradas en el Sistema Cartográfico Nacional y, en todo caso, en las de la Administración General del Estado".

Además, se recomendará la rotulación conjunta ría de Ribadeo y ría del Eo cuando la escala lo permita o bien el uso indistinto de cualquiera de ambas formas si lo considera la administración productora de la cartografía.

Según ha destacado el Principado en un comunicado, la oficialización del topónimo ría del Eo da respuesta a una demanda del Gobierno de Asturias, que ha venido defendiendo esta denominación, cuyo uso aparece registrado ya en documentos oficiales desde 1871, lo que atestigua "un considerable grado de utilización en el siglo XIX".

Pero la presencia de este topónimo también aparece reflejada en la cartografía del propio Instituto Geográfico Nacional desde 1991 y en otras documentaciones, como el acta de deslinde y cuaderno asociado en la línea límite Vegadeo-Ribadeo, desde 1960.

Esta decisión abrirá una vieja herida entre los defensores de ambas denominaciones que parecía estar ya cerrada. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, avanzó que al margen de presentar alegaciones emprenderán un proceso administrativo contra esta resolución.

Asegura que no se tuvo en cuenta nada de lo que envió ni el Concello, ni la Diputación ni otras asociaciones y sostiene que "nestas alegacións mostramos irrefutables argumentos na defensa do topónimo de ría de Ribadeo como único oficial posible, mais non foron sequera tidos en conta".

También explica que la reciente utilización de ría del Eo "non lle pode outorgar oficialidade" y añade que "a nomenclatura das restantes rías tanto galegas como asturianas vai en contra desta resolución".