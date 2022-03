Vuelve la Pasión vivariense con las bandas marcando el paso

La calidad de las bandas de música de Viveiro está fuera de toda duda y resalta durante la Semana Santa, en cuyas actuaciones surgieron muchas vocaciones. La primera oportunidad para ver y escuchar algunas marchas de estas agrupaciones será este sábado en la carpa de la plaza Jacinto Calvo en el certamen de bandas Cidade de Viveiro. La mayoría de ellas admiten componentes sin conocimientos y los forman desde niños, pero una aproximación a cada una de ellas permite conocer cómo preparan sus actuaciones y desfiles.

La banda Nuestra Señora de A Misericordia es la más joven de las que actúan este sábado. Se fundó en 2008 y tiene un convenio de colaboración con la cofradía. Son 38 miembros de entre 13 y 59 años dirigidos por Martín Trigo. El 90% aprendieron de componentes con estudios. "Todo o que queira participar, ten as portas abertas", asegura el director, pero aconseja anotarse pronto "porque canto máis tarden menos posibilidades teñen de aprender todo o repertorio", ya que el curso arranca después de la Semana Mayor.

Trigo explica que "ao comezo era banda de cornetas e tambores co típico repertorio de marchas procesionais, pero no 2015 deu un xiro de 180 graos fixándonos nas brass band europeas que teñen un son característico". Entonces sustituyeron la corneta española por la francesa y añadieron trompas barítono en mi bemol, trombones tenores, tubas, tambores y timbales: "Somos a única en España con esta instrumentación e á xente chámalle a atención porque non está acostumada a ver que bandas pequenas toquen obras de formacións meirandes".

La banda de A Misericordia emula a las 'brass band' europeas en cuanto a su sonido característico y en instrumentos como la corneta francesa

El director reconoce que "agora xa ten un nivel musical alto con obras cada vez máis complicadas, o que require máis esforzo". Su repertorio es de 20 marchas y este año estrenará cuatro que presentó en Sevilla: Génesis, La Calle de la Amargura, Estrella y La Misericordia, dedicada a la propia banda por el andaluz Álex Gómez, además de Tu mirada cautiva, dedicada a la hermandad que los invitó por mediación de Francisco Miguel Lera. Allí les conocían por los vídeos que suben a las redes sociales: "Para nós foi unha sorpresa, foi un regalo logo destes 14 anos de traballo". La Xunta de Cofradías y el Concello se sumaron a esta invitación al sur para promocionar la cita. El miércoles santo también tocarán en Santiago con la Irmandade dos Estudantes, con la que colaboran desde hace años.

La banda prima la Pasión vivariense para la que reserva los días grandes pese a las ofertas de contratos para tocar en otras. La distancia impide acudir a otros puntos, aunque participan en conciertos o procesiones extraordinarias cuando les es posible.

LAS CIGARRERAS. Otra banda que se hizo un hueco relevante es la Naval, que este año celebra su vigésimo aniversario. Son 51 músicos que empezaron con cornetas y gaitas, dejando las últimas e incorporando trompetas, bombardinos, tuba y trombones para asemejarse a las de Sevilla, adonde fue la primera de Galicia en acudir hace años. Esa relación se mantiene porque les asesora Vicente Moreno, uno de los directores de Las Cigarreras, cuyas piezas interpretan. "Tocaremos cuatro en el certamen, tres que preparamos este año, pero es imposible llegar a su nivel", reconoce Víctor Costa, portavoz de la banda, quien indica que la diversidad formativa de los integrantes motiva que se ayuden unos a otros. Sus directores son Jaime Dovale, Inma Costa y Uxío Dayán.

La Banda Naval, en el centro comarcal. EP

La Banda Naval retomó los ensayos en noviembre tras la reclusión por la pandemia y tomando medidas para evitar contagios. Extreman el cuidado porque están deseosos de volver a tocar. El covid provocó que dejasen aparcadas las clases de corneta o tambor para los niños. En estos años ya prepararon unas 20 marchas. "Son composiciones con muchos matices, que requieren mucho trabajo, constancia e ilusión, sobre todo ganas de hacer las cosas bien. Intentas hacerlo lo mejor posible, esto es como jugar al fútbol o remar en piragua". asegura Costa.

Sus integrantes tienen entre 10 y 65 años, pero no siempre tocan todos, porque algunas jóvenes desfilan con La Esperanza y varios son llevadores. La tradición pasa de padres a hijos y hay varios componentes de la misma familia. Un día a la semana practican en la pista del Casino.

La formación compaginará su presencia en la Pasión vivariense con un recorrido por otras de Galicia, pues el Domingo de Ramos recala en Betanzos y Ferrol, el martes en Ferrol y el miércoles en A Coruña: "También nos llamaron de Salamanca, Zamora o Logroño, pero renunciamos porque no hay tiempo material de ir y volver, y primero es Viveiro".

La Banda Naval tiene como asesor al andaluz Vicente Moreno y fue la primera en visitar Sevilla hace años

MUY FAMILIAR. La proyección de la banda de música municipal O Landro, que dirige Carlos Timiraos, es notoria también. Dentro del programa anual que desarrolla la Semana Santa "é unha pedra angular, é unha data importante polo peso da celebración á que se lle dedica moito tempo e un esforzo alto", indica. Timiraos reconoce que este año es si cabe especial, "xa que o difícil para a agrupación está sendo vencer as dificultades da pandemia, os paróns de ensaios, pois neste tempo tivo momentos de inactividade por desgracia, pero estamos con toda ilusión do mundo, os rapaces están super implicados en recuperar o tempo perdido, estase facendo como se facía antes, con ensaios por seccións e vendo as cousas ao detalle, nos últimos o 50% do tempo preparamos as procesións e o outro 50% o concerto".

La banda O Landro en los claustros de San Francisco. JOSÉ Mª ÁLVEZ

O Landro tiene unos 60 músicos. "É unha gran sorte nestes tempos ter un grupo tan amplo. O máis pequeno que debuta este ano ten 10 anos e o maior 60", di Timiraos. La banda varía el repertorio cada año y en esta Semana Mayor habrá alguna sorpresa, pero además interpretarán las piezas que no pudieron tocar en 2020: "Quedamos coa espiniña e imos retomar aquel traballo. Son marchas modernas de compositores máis actuais, que escriben música para banda como Óscar Navarro". La formación prevé grabar también un disco con marchas de procesión que "será un percorrido histórico por tódalas que se levan facendo na Semana Santa de Viveiro, son de moitos autores, pero quedará para o 2023", precisa.

"Considero que para facer este tipo de actividade fan falla aínda máis habilidades que para tocar sentado un concerto, a parte musical é igual, pero hai que tocar camiñando na rúa, con temperaturas baixas e ruido ambiental, o que é moi difícil, fai falla un nivel de concentración altísimo. Marcar o paso é se cadra o máis fácil, vai coa música, o máis difícil é manter a concentración, seguir as dinámicas, o fraseo e, sobre todo facelo uns rapaces que se están formando, téñolles absoluto respeto a tódolos músicos da banda, aos que admiro", subliña o director.

Timiraos explica también la incidencia del frío. "Cando coincide con baixas temperaturas os instrumentos non reaccionan igual, son máquinas sensibles aos cambio, hai que loitar con iso, aí tamén hai unha pizca de veteranía, abrigámonos baixo as chaquetas para minimizar ese efecto", señala. Muchos músicos inician su andadura con la banda en estas fechas. Los niños son un manojo de nervios, pero "é un ente moi familiar, no que os veteranos arroupan aos novatos e entre todos faise un grupo sólido. O director ten un papel máis institucional, ao ir diante non teño moita capacidade de reacción ante calquera dificultade, son eles mesmos os que dinamizan o grupo, é unha agrupación viva, que sabe responder ás adversidades, é unha máquina perfectamente engranada. É un grupo super sano e síntome moi orgulloso da súa solidariedade e xenerosidade, aprendo moito con eles, vexo moitas cousas positivas que non se respiran no ambiente diario". También agradece a la Xunta de Confrarías y al Concello "que nestes anos difíciles mimaron á banda".

Ensayo de la banda TAU en San Francisco. EP

La banda TAU es de varones, pero no es preciso ser de la VOT