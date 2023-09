Vuelve el fin de semana tormentoso, con mucha lluvia el sábado

El anterior fin de semana estuvo pasado por agua e iluminado por las tormentas eléctricas que barrieron A Mariña desde días antes. Este que llega también se anuncia muy inestable y con precipitaciones tormentosas pero, ¿traerá tanta chispa? Todavía corren por redes sociales las imágenes de rayos caídos sobre la comarca. En Ribadeo hasta tuvieron que suspender el gran concierto de las patronales y sobre Barreiros y Foz permaneció el jueves una gran treboada que solo en espectacularidad la superó un gran rayo que, como un misil, captaron desde un vehículo en O Fiouco.

Ocurrió sobre las once de la noche como un gran trallazo cerca de la autovía A-8 pero no trascendieron daños sobre esta o los parques eólicos del alto. Suponen que descargó mucha energía pero ya los meteorólogos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que han estudiado el fenómeno de las descargas eléctricas recogían en un informe publicado en 2019 que la comarca es propicia para la caída de los rayos más potentes: "En el período analizado, la descarga más intensa de polaridad negativa se registró el día 27 de febrero de 2016 en el mar, frente a la costa de Argelia, con una intensidad de –965,61 kA. También destaca, pero ya sobre tierra, la descarga negativa que se registró el 16 de enero de 2015 al norte de la provincia de Lugo, en la comarca de A Mariña, con una intensidad de –901,0 kA. La descarga más intensa de polaridad positiva se registró el día 6 de octubre de 2016 en Lleida, en la comarca del Pallars Jussà, con una intensidad de +1216,9 kA". ¡Quien pudiera aprovechar tanta energía eléctrica! Y en las cantidades industriales que se necesitan en A Mariña.

EL PRONÓSTICO. Meteogalicia dice que a partir de las últimas horas de la tarde de este viernes , pero sobre todo mañana, va a llover con ganas pero no precisa sobre los rayos. Si ocurriesen, ante estos fenómenos climatológicos complejos donde se produce la ruptura del fuerte campo eléctrico generado, meteorólogos como Alberto Romero recomiendan "sentido común" con las recetas clásicas de evitar permanecer debajo de los árboles o en zonas abiertas y muy expuestas.

Y si la tormenta eléctrica nos pillase en el coche, la norma general es que puede ser buen lugar para verla pasar con el motor apagado porque el propio vehículo y sus neumáticos aislan de la hipotética descarga. Los rayos buscan la tierra y en caso de caer encima, seguirían hacia las profundidades. Por eso permanecer en casa con las ventanas cerradas (no es necesario esconderse debajo de la cama o bajo una escalera) o seguir camino en un vehículo no son malas opciones frente a los lóstregos.

Y aunque en este arranque de mes, septiembre ha hecho honor a su título de mes tormentoso —dice el refranero que setembro ou seca as fontes ou leva as pontes—, cabe destacar, a la luz de los propios estudios de la Aemet, que Galicia no es de las comunidades con mayor densidad de rayos. No desde luego en comparación con zonas elevadas de la Cordillera Cantábrica y los Pirineos o respecto a Cataluña. En concreto, en Castellón está el mayor epicentro de rayos de toda la Península.

Para este viernes en nuestras latitudes, las previsiones de Meteogalicia es que caiga alguno en el centro de la provincia de Lugo y hacia Os Ancares pero la situación de inestabilidad, entre las altas y las bajas presiones, puede cambiar el tiempo previsto, que apunta a la formación de nubes de evolución que "deixarán chubascos de tipo tormentosos, máis probablemente na metade leste".

En A Mariña este viernes, al contrario que en el resto de la provincia donde se espera un ligero descenso de las temperaturas, ascenderán moderadamente. El fin de semana apunta a mínimas de 18 y máximas de 24, con la temperatura del agua del mar a 20 grados.

En cambio, mañana lo más probable es que durante todo el día haya chubascos intermitentes, ocasionalmente tormentosos, con tendencia el domingo a bajar ligeramente las temperaturas y llover por la tarde.

CAMBIO CLIMÁTICO. Estudios de la Agencia Estatal de Meteorología constatan que en el actual escenario de cambio climático, fenómenos extremos como las tormentas pueden darse con mayor frecuencia pero ubicarlas con precisión continúa siendo un reto, a pesar de los instrumentos numéricos de alta resolución y los aparatos de detección de hoy en día. La agencia montó la red desde 1992 y tiene en la actualidad 14 detectores de rayos en suelo peninsular y otros en las islas que pueden localizar cada rayo con una precisión de cien metros y una eficacia del 90% sobre el total de los caídos.

Los meteorólogos José Ángel Núñez, Jesús Riesco y Manuel Antonio Mora, constataron que en el norte peninsular el verano y el otoño son las estaciones con mayor densidad de descargas eléctricas. Barcelona y Castellón son las provincias más afectadas y Lugo se encuentra al final de las estadísticas, como el resto de Galicia, muy por detrás de Madrid, por ejemplo, aunque A Coruña es de las ciudades con más días de tormenta.

A nivel peninsular, septiembre, con el 23,8% de las descargas anuales, es el mes tormentoso por excelencia, seguido de agosto, cuando se producen el 15,5%. El comportamiento térmico de la tierra y el mar a partir de mediodía, con ese calentamiento diurno y la convergencia posterior con vientos más fríos, producen el fenómeno en el que se desata la transferencia eléctrica.

Los meteorólogos citados, en un estudio publicado en 2019 que abarca las tormentas hasta 2016, resaltaban que "en cuanto a la intensidad de las descargas registradas en la ventana geográfica de la Península e islas Baleares, en general, las más intensas (positivas o negativas) se suelen registrar en el mar (sobre todo en el Cantábrico), y sobre tierra las más intensas se suelen registrar en zonas próximas a los Pirineos, a las costas del Cantábrico y en el litoral atlántico de Galicia".

EL RECUENTO. Van a ser horas muy inestables y si hay tormentas, lo aconsejable es evitar acercarse a árboles solitarios, postes, torres o zonas boscosas y áreas elevadas. Pese a los rayos caídos en días pasados los años fueron mínimos y tampoco fueron de récord en Galicia

26 de marzo del 2017. En aquel día se registró el récord de rayos sobre Galicia, con más de 6.000, señala el meteorólogo Alberto Romero, de Meteogalicia.

El pasado sábado cayeron 5.696 rayos, sobre todo durante la madrugada. Antes, el viernes habían caído 3.454, y el jueves, 1.588 durante toda esa jornada. El peor año de fallecidos en España por rayos, desde que hay registros, fue 1955. Murieron 133 personas.

Ocupantes de un vehículo por al A-8 vieron y grabaron la explosión de un rayo en el alto de O Fiouco

El jueves pasado ya entrada la noche, el gran impacto de un rayo fue visto y grabado mientras ascendía por la autovía A-8 en O Fiouco. El teléfono móvil buscaba la gran tormenta eléctrica en la montaña cuando, sobre el alto de la misma y muy cerca de la vía, "a unos 300 metros" hubo una gran explosión por uno de los relámpagos.

El rayo cayó cerca de la A-8, el el Alto do Fiouco. AEP

Continuaron viaje sin problemas, presumiendo que podía haber caído sobre una vena de hierro o una gran piedra y tras comprobar en directo algo que la Aemet constata en su red de detección de descargas eléctricas: en Galicia la densidad de los rayos es de las más bajas, pero la intensidad está entre las más altas. Es decir, descargan una gran energía electromagnética, trasvasando carga eléctrica, negativa o positiva, entre las nubes cumulonimbo y la superficie terrestre . El de las tormentas eléctricas es un proceso brusco con un resplandor breve (relámpago) y un ruido seco en forma de estruendo (el trueno) y suele acompañarse de chubascos pero también en ocasiones de nieve, hilo granulado o granizo.

Cada descarga es muy breve y va de unos microsegundos a varios cientos de milisegundos. Esta transferencia natural de carga entre la ionosfera y la tierra, o el mar, es especialmente potente y visible sobre el mar.