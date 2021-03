Una vuelta a los clásicos 

La idea de Toff & Trapp’s llevaba gestándose desde hacía unos tres años de la mano de la burelesa Sara Vázquez hasta que en marzo del año pasado se materializó, justo cuando estalló la pandemia del covid-19. "No sospeitábamos nada do que veu despois, pero como estaba todo listo decidimos seguir adiante e lanzamos a tenda online, que se revelou como unha oportunidade nun momento no que a compra física era imposible", explican desde la marca.

Así se embarcaron en un proyecto que tiene como seña de identidad su evocación a una época icónica como son las décadas de los 80 y los 90 e incluso a los primeros años de este siglo con referentes culturales de varias generaciones y que resisten al paso de tiempo mientras apuestan por la calidad como valor añadido y factor diferenciador.

"Cremos que nestes meses a maneira de mercar dos consumidores tamén mudou e tende a fuxir do fast fashion con calidades inferiores e producións en cadea", indican. En contraposición, Toff & Trapp’s trabaja con la idea de colecciones cápsula de productos de temporada en las que solo salen dos o tres artículos de manera simultánea, "cunha estética propia que lles da un valor engadido". Además, todos los productos son oficiales al contar con la aprobación de los propietarios de las licencias.

En este primer año de vida, la marca fue sorteando la tormenta que supuso esta pandemia y se está posicionando en el mercado online, su único objetivo por el momento. "Nacer en pandemia fíxonos ir dando pasos pequenos, aínda que seguros, e agora queremos avanzar en dala a coñecer para chegar a máis xente", reconocen, a pesar de que en estos primeros meses ya lograron hacerse con clientes fieles.

"É certo que a medida que evolucionamos temos máis clientes, porque lles gusta o que facemos e aínda que a primeira compra sempre é complicada unha vez que nos coñecen, a miúdo repiten", indican.

En esos buenos resultados influye, además de las particularidades de los artículos y su calidad, el cuidado con el que los escogen y la forma de enviarlos con un empaquetado especial: "Todo inflúe un pouco e as últimas coleccións que sacamos, unha delas de sudadeiras, foron moi exitosas".

PERFIL Y VENTA. Desde la marca reconocen que el 90% de sus clientes se sitúa entre los 25 y los 50 años, "xente que na súa maioría viviu esa época e que ten recordos dela e que tamén ten xa unhas prioridades establecidas á hora de mercar roupa e sabe ben o que quere, pero tamén hai clientes que aínda que no viviron eses anos si que teñen todas as referencias a nivel cultural porque son uns anos supericónicos". El restante 10% de la clientela tiene un perfil muy diferente porque "son uns artigos que están gustando a todo o mundo". Y es que la marca juega con ofrecer una experiencia de moda a través de un viaje en el tiempo.

La compra online se puede hacer prácticamente desde cualquier país europeo, aunque la mayoría de las ventas que registran hasta el momento se producen en España. El equipo trabaja ahora para consolidarse en el mercado online una vez que ya consiguieron entrar y no tiene en mente abrir una tienda física sino crecer en este mercado:

"Queremos consolidar a nosa web (www.toffandtrapps.com) e a marca para captar novos clientes que vaian en liña cos nosos produtos. Buscamos un público que non teña como principal motivación o prezo porque traballamos con artigos producidos en cercanía e de calidad e iso ten uns custes".