"Volvín a Burela para poder vivir partidos coma estes do play off"

El Burela FS Pescados Rubén llega a la cita más importante de la temporada en su mejor momento. Así lo ven tanto el técnico, David Rial, como los jugadores, que confían plenamente en sacar adelante el primer partido del play off de ascenso a la Primera División de fútbol sala el sábado ante el Unión África Ceutí, (Vista Alegre, 21.00 horas) para poner el primer punto en la eliminatoria.

Los números de ambos equipos durante la temporada regular son sensiblemente mejores para el conjunto de David Rial, que no solo sumó seis puntos más que el Ceutí, 62 por 56, sino que marcó más goles y encajó menos. El Burela FS anotó 100 goles y recibió 61, la menor cifra de la Liga. El Ceutí marcó 95 tantos y encajó 73, con una diferencia final de +22, inferior al +39 de los mariñanos.

Uno de los canteranos que debutan en un play off es Jorge Quelle, que regresó esta temporada al club burelés tras dos temporadas en el Betis. "Sinto unha mistura de ilusión e emoción, ata agora non estou nervioso pero ata que me vexa no partido non sei como reaccionarei. Volvín a Burela, entre outras cousas, para vivir este tipo de partidos así que me sinto preparado", afirmó el zurdo, que añade al respecto que "cando era máis noviño sufrín dende a grada os partidos de play off ou de pelexa pola permanencia e agora teño a sorte de poder disfrutalos dende dentro,diante da miña xente".

Quelle ve el play off "moi nivelado entre os catro equipos", pero concede especial importancia a la primera eliminatoria y, sobre todo, al partido inicial del sábado. "Penso que ten que ser clave, se acadamos o primeiro punto podemos viaxar con tranquilidade a Ceuta sabendo que aínda teremos outro partido na casa para resolver a eliminatoria", sentenció.

Importancia de la afición

Respecto al rival y a los dos triunfos conseguidos en la Liga regular, Quelle asegura que "as referencias non valen para o play off porque o aspecto anímico xoga un papel fundamental, pero é verdade que a nivel técnico-táctico intentaremos repetir o partido que fixemos na casa, no que gañamos con claridade", dijo, insistiendo en la importancia de la afición. "Para mín a clave pasa por ver un Vista Alegre cheo cunha afección que nos empuxe nos momentos difíciles e que lle faiga sentirse incómodo ao rival", concluyó.