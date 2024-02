El comité informaba este miércoles de que "España vuelve a fabricar aluminio primario" tras el primer viaje de aluminio líquido realizado desde el departamento de Electrolisis al de Fundición de la fábrica de San Cibrao tras dos años de parón, para más señas, "4.560 kilos transportados por Iravedra y colados por los cubistas Toni y Leivas".

Este último comenta para este diario la emoción que supone para los trabajadores la vuelta a la actividad: "Dedicámonos, 20 anos no meu caso, a producir aluminio, a coidar das cubas, e fai moita ilusión volver a velas operativas e coidar delas, sacarlles o aluminio, que é o noso oficio", señala el cubista.

Explica que ese primer aluminio líquido que colaron —extrajeron de las cubas— procedía de cuatro de estos tanques. "Sacámoslles 1.250 quilos a cada unha aproximadamente", dice, y en estos momentos hay siete arrancadas, que son las 102, 103, 104, 107, 108, 112 y 114. "É un proceso en continuo, en breve vai ser unha máis e dentro duns días, outra. Se todo vai como agora, vanse cumprir os prazos, aínda que sempre pode haber algún problema", reseña, pues "é un proceso electrolítico e coas barras de compensación novas non é tan sinxelo, aínda que de momento a cousa pinta moi ben".

Los trabajadores hicieron frente a un proceso, el arranque en seco, al que no estaban acostumbrados. "Cando morre unha cuba pola idade sacas esa e arranca outra pero non é o estilo do que fixemos agora", comenta, y alaba el apoyo que les prestó el equipo de especialistas llegado desde Canadá para arrancar las primeras cubas, que ya se fue para dejar el trabajo en manos de los sancibrenses. "Foi unha auténtica pasada como traballa a xente de Canadá, eran uns expertos marabillosos e resultounos unha boa axuda aquí", dice.

Recuerda que utilizaron inicialmente dos cubas para fundir la criolita, "como a lava do volcán, que se pasa a outras cubas. Vaise introducindo alúmina nesa lava e vaise facendo o aluminio, que acaba no fondo da cuba e arriba queda o baño", explica.

La plantilla vive con incertidumbre el futuro por las malas previsiones que ofrece la empresa pero por su parte lo darán todo para salir adelante. "Imos pouco a pouco cumprindo fitos. Fáltanos o máis importante, o forno de ánodos, que é o corazón da fábrica e sen el non temos moito futuro, pero vexo á xente de Fundición e de Electrolise contenta, cambiounos un pouco o chip e iso é bo".