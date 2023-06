Alfredo Llano: "Voltei ao Perdouro con ilusión"

"A verdade é que estiven cos compañeiros, vendo o instituto, e teño que dicir que estou moi ilusionado". Así describía el exalcalde de Burela Alfredo Llano su regreso a la enseñanza en el IES Perdouro de Burela tras desempeñar el cargo de regidor durante ocho años. Ya había sido alcalde en otra etapa anterior y había interrumpido durante algo más de un año su carrera política para volver a las aulas. Pero ahora es diferente, porque trabajará un año académico más, "que é máis ou menos o que me falta para cumprir o ciclo de 35 anos dedicado ao ensino e poder xubilarme".

Esta toma de contacto le llegó en una época particular "porque mañá acaba o curso, así que o que se está a facer agora é ir preparando cousas para o ano que vén e fágoo con interese e con ilusión, porque é algo que xa dixen en varias ocasións que me gustaría cumprir". Así, el martes tuvo un contacto con los compañeros e incluso con el propio instituto, del que reconoció que "a verdade é que un gran centro que cada vez medra máis. Ten necesidades que hai que ir paliando, pero a realidade é que o centro é dos mellores".

Dice que eso se acaba de constatar, toda vez que "na Abau as notas que obtivo o alumnado deste centro foron excelentes e iso fainos sentirnos orgullosos a todos, e a min tamén de voltar, iso está claro".

Mucha relación

En todo caso, Alfredo Llano recuerda que él no dejó nunca de tener contacto con el mundo educativo y que incluso desarrolló un trabajo a mitad de camino entre la política y la educación con el diseño de la Logse, el impulso de la Formación Profesional, "e por iso non quedei para nada alleo a todo este mundo". A modo de anécdota, dice que comentó con un profesor los cambios que podía encontrarse en esta vuelta a las aulas, "pero dixéronme que o cambio máis importante ían ser os rapaces".

A ese respecto, él indica que lo que es necesario hacer es "aportarlles unha visión do mundo, tratar de espertar o seu interese por todo tipo de cuestións, que sexan capaces de consolidar un mundo mellor, porque iso si que é algo que van ter que facer eles: construír o seu futuro. Iso non o imos poder facer nós, e niso en concreto é onde creo que o profesorado temos esa cuota de responsabilidade, pero que para min tamén é algo importante".

Detecta el influjo de las redes sociales y el covid

Por el momento, Alfredo Llano comenta que algunas de las cosas que pudo ver cambiadas se deben a dos influjos muy concretos. Uno de ellos es el paso por la pandemia de covid, que cree que definió una serie de pautas que, por el momento, no fueron totalmente erradicadas. Otra es el influjo de las redes sociales y las nuevas tecnologías en los jóvenes, aunque reconoce que bajo su punto de vista no se puede decir que sean peores que en otras épocas, sino que simplemente tienen que afrontar otro tipo de desafíos de los que tuvieron en épocas pasadas. Pero les ve concienciados con otro tipo de cuestiones muy importantes y que hace años no se tenían tan en cuenta.

Fernando Suárez

Otro alcalde mariñano que regresó a su anterior trabajo fue el ribadense Fernando Suárez, tras veinte años. Sin embargo, el exregidor ribadense prefirió mantenerse en un plano privado "porque unha vez pechada a etapa como alcalde, quero que se peche de todo e paso a ser un cidadán anónimo máis, e así vai seguir sendo".