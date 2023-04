"En el Burela FS viviremos cosas muy bonitas en la fase de ascenso a Primera División"

La derrota en Peñíscola,(3-1), fue la cuarta de la temporada para el Pescados Rubén Burela FS, pero la primera para el meta Michal Kaluza, que no sabía lo que era perder en la Liga de Segunda División 2022-23 enfundado en la elástica del equipo mariñano. El portero internacional polaco había faltado por compromisos con su selección a algunos encuentros y el equipo lo echó de menos, pese a las buenas actuaciones del joven Bruno, que fue el encargado de sustituirle. Pese a la derrota, el conjunto burelés extrajo varias conclusiones muy positivas, sobre todo la de estar ya matemáticamente clasificado para disputar el play off de ascenso, el primer objetivo que tenían los mariñanos para esta temporada.

Kaluza está viviendo una temporada extraordinaria a nivel individual y colectivo, pero prefiere centrarse en los logros del equipo. "Ni siquiera me había planteado lo de no haber perdido ningún partido (risas), de hecho perdí con la seleccíón de Polonia y con el Burela FS en la Copa ante el Palma, lo único en lo que pienso es en conseguir algo importante esta temporada. Creo que tenemos un equipo muy bueno y que vamos a vivir cosas muy bonitas con la afición en el play off de ascenso", aseguró el jugador del Burela FS, satisfecho del trabajo realizado por el equipo en Peñíscola pese a la derrota. "Creo que hicimos un partido a la altura del rival que teníamos enfrente, que ha demostrado ser el mejor equipo de la categoría. Creo que la única diferencia que hubo fue que ellos fueron más efectivos, porque honestamente pienso que nosotros tuvimos más y mejores ocasiones. Este partido me dejó feliz porque sé que jugando al nivel que lo hicimos ante el Peñíscola vamos a ser un equipo muy difícil de superar para culaquier rival".

Una vez conseguido el pase al play off, el objetivo es ahora asegurar la segunda plaza en las cuatro jornadas que restan para la conclusión del campeonato. "Está claro que aspiramos a quedar segundos, lo tenemos en nuestra mano, pero siempre con el máximo respeto hacia los rivales. Es verdad que en teoría tenemos un calendario asequible para defender la renta que tenemos con el Alzira, pero también podemos tener la oportunidad de probar cosas nuevas de cara al play off", aseguró Kaluza, que habla del factor cancha a la hora de encarar las eliminatorias. "Personalmente hubiera preferido empezar fuera porque si pierdes el primer partido como local te lo tienes que jugar todo a una carta como visitante. Lo que sí creo que es beneficioso es disputar el encuentro de desempate delante de tu afición, esa sí es la ventaja", señala.

Tras tres temporadas compartiendo responsabilidad bajo los palos con Edu, Kaluza se ha convertido en este ejercicio en el dueño indiscutible de la meta naranja, una responsabilidad que asume con total naturalidad. "Me siento cómodo y respaldado, tengo la confianza del entrenador y de mis compañeros y me considero una pieza importante dentro del equipo, pero creo que lo básico es que a nivel colectivo estamos funcionando muy bien y eso también facilita el trabajo del portero. Somos 11 jugadores en la plantilla y todos tratamos de aportar nuestro granito de arena para ayudar al equipo", concluyó.