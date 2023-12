"Vivir da música é azaroso e eu xa son afortunado, hai que desfrutalo"

Malia o que poida parecer superficialmente, Nuno Pico fala de música de xeito moi reflexivo. Coñece onde se mete, ten referencias e uns principios claros: boas letras, melodías directas e contundentes e concertos a todo meter. Con eses principios non lle vai mal. Só en Spotify reproduciron este ano a Grande Amore durante 63.100 horas. Está, como se adoita dicir, petándoo.

Vaia ano!

A verdade é que foi un ano bo. Tiñamos lanzamento do segundo disco polo medio, que axuda a mellorar os números. Xa en 2022 tiñamos boas cifras, pero este foi unha loucura.

Disque o segundo disco adoita ser máis complexo de facer que o primeiro. Está de acordo?

Bastante de acordo, si. Sacas o primeiro e como ninguén espera nada, non hai ningunha expectativa nin presión máis alá da que te autoimpoñas. Tampouco é o mesmo despois de saír o disco. O noso xa funcionou moi ben, así que eu xa tiña esa preocupación de se ía estar á altura, de manter aos que lles gustou o primeiro ou se os iamos perder... Había certa preocupación. A nivel de singles, os do primeiro foron moi ben, pero en conxunto penso que este segundo funciona ben e quedei moi contento.

María e Clara: "Son moi importantes nos directos e tamén na traslación das cancións que tiñamos de antes aos concertos de agora"

Produciullo un mito, Carlangas. Como lle foi con el?

Parece que tes como anotado dicir sempre o de que todo é marabilloso, pero é que é certo. Foi moi fácil porque nos entendemos ben. Gústannos as mesmas cousas. Formámonos moito no punk neoiorquino, cos Ramones, o garage… Entón queriamos facer un disco a esa maneira e aínda que teña sintetizadores, si que é moi pelado, moi directo, moi cru… Así que o proceso foi fácil e non tiven sensación, como te podes imaxinar ou te esperarías, de que fose sufrir horas e horas nun estudio preocupado por como vai soar, non. Foi bastante livián porque no camiño foi todo moi ben.

Ademais, este ano medrou Grande Amore: María e Clara.

Aportan moito, no directo sobre todo. Na traslación do que tiñamos de antes ao directo aportan moitas ideas, aí teñen moito peso. Unha das cousas que me gusta do que se xenera ao xuntarnos os tres é que ningún temos por separado nin en conxunto un achegamento académico á música. Ninguén nos vai ver polos nosos solos de cinco minutos. Temos claro que nos achegamos de forma simple á música, por así dicir… Seguimos nesa onda dese espírito cru e directo. E gracias a Clara e María temos esa visión. E iso logo nótase porque sae algo moi puro, fresco e necesario para o directo do grupo.

Linlle que, como a David Byrne, lle veñen ben as trabas para crear música. Como é iso?

A ver, o que é a creatividade como tal non creo que sexa sinxelo desenvolvela así en abstracto con liberdade absoluta. Creo que un dos problemas que pode haber a día de hoxe coa democratización da produción musical, facendo o que queiras na casa, é enfrontarse a un programa no ordenador e como lle podes meter mil capas e instrumentos. Ou o acoutas ou acaba sendo prexudicial. É como dicir: "A ver, teño unha guitarra de seis cordas e tres acordes, a ver como facía Joan Báez unha canción así". O cerebro, se ten que facer algo con iso, pode facelo. Se empezas a meter capas e capas de son, iso lévate ao desánimo, nin sequera sei por que, pero é así.

A composición: "Non creo que sexa sinxelo desenvolver a creatividade en abstracto, con liberdade absoluta e sen ningún límite"

Empeza a ver viable isto de vivir da música ata os 70 coma Iggy Pop?

Non estaría mal. Son consciente de que adicarse á música é pura sorte, non é tocar mellor nin nada diso. É moi azaroso. Así que si, teño sorte, Canto se aguanta iso? Non se sabe. É moi complexo mantelo no tempo, pero mentras dure, hai que desfrutalo.

"Eu desfruto compoñendo e gravando, pero onde temos máis enerxía é nos directos"

Quen vira a Grande Amore, seguro que non se lle esqueceu. Houbo algún directo no que non se baleirase?

É que ao final iso gústame. Hai xente que só desfruta do directo. Eu non, desfruto gravando e compoñendo. Pero Grande Amore onde ten máis enerxía é no directo. Dámolo todo e eu gozo moito.

E isto de versionar a Dios Ke Te Crew?

Pois eu xa os coñecía de rapaz, pero eu era un rockeiro clásico e iso do rap non me gustaba nada de nada. Pero si, lembro aos colegas perfectamente escoitando a Dios Ke Te Crew. Co paso dos anos, acabei escoitándoos e entendendo que son unha puta pasada. Así que cando nos propuxeron o remix, non o dubidei. A ver, eu non teño coñecementos para facer un remix clásico, así que fíxeno á miña maneira. Tentei levar o tema ao meu terreo. Tamén me fixo ter algo de medo a que iso non lles gustase a eles, e é unha responsabilidade porque son moi bos rapeando. Pero finalmente parece que si lles gustou.