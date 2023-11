Viveiro fue un clamor en demanda de una mejor sanidad pública

La concentración celebrada esta mañana de domingo frente al centro de salud de Viveiro en demanda de una cobertura sanitaria adecuada para el municipio acabó convirtiéndose en una gran petición de una sanidad pública de calidad con lemas como "Nin un paso atrás". Encabezada por las autoridades municipales con la alcaldesa, María Loureiro, en primera línea, el resto de responsables municipales como la teniente de alcaldesa Miriam Bermúdez, y varios concejales como los de Por Viveiro, la concentración que convocó la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública y el propio Concello acabó citando a unas 3.000 personas según la organización. El PP vivariense no participó en la cita.

En el manifiesto que leyó la responsable de la plataforma convocante se mostró muy crítica con el Sergas y la Xunta. Se hizo un repaso por la situación del centro de salud de Viveiro parándose en la falta de médicos en amplios periodos temporales que les llevaron a indicar que en numerosas ocasiones "o centro de saúde de Viveiro estaba funcionalmente pechado" porque "faltaba o setenta por cento da plantilla" por lo que "só se atendeu actividad urxente anulándose centos e centos de citas ordinarias" y calificaron la situación de "un auténtico caos".

En medio de estas críticas concretas, se hicieron otras genéricas "porque sempre se nos dá a resposta de que non hai médicos de familia nen pediatras" pero censuran que ante la convocatoria de esta concentración se anunciase que ban a mandar facultativos a Viveiro: "Como é que de repente aparecen médicos e van ocupar todas as prazas vacantes en Vvieiro. Entón estivéronnos enganando e si hai médicos pero o que non queren é contratalos? E se hai médicos, por que deixaron a toda a comarca e a todo oa país durante tanto tempo nestas condicións". se preguntaron.

También censuraron que en los últimos días desde el Sergas "trataron de tumbar esta concentración por todos os medios posibeis" pero apuntaron que "á vista está que non o conseguiron".

Un momento de la concentración de esta mañana. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Gran participación del PSOE

En la concentraicón llamó la atención la gran presencia de cargos socialistas como el que será su candidato a la presidencia de la Xunta, Xosé Ramón Gómez Besteiro, el presidente de la Diptuación, José Tomé, el senador César Mogo, y numerosos alcaldes y cargos municipales llegados de toda la comarca. Incluso de un extremo opuesto tan lejano como A Pontenova, con asistencia de su regidor, Darío Campos.