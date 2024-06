Viveiro tendrá pisos sociales en las antiguas casas de los maestros

El Concello de Viveiro y el Instituto Galego de Vivenda e Solo (Igvs), dependiente de la Xunta, abordaron el viernes el proyecto para convertir el edificio de las antiguas Casas de los Maestros, en la Rúa Rosalía de Castro, en el casco antiguo de la localidad, en un bloque de viviendas sociales, según expuso la alcaldesa, María Loureiro, que acudió a Santiago junto con la teniente de alcaldesa, Míriam Bermúdez.

Loureiro indicó que el Igvs licitará las obras de ese edificio el próximo mes de julio. La alcaldesa subrayó la necesidad del inmueble ya que actualmente, en el Concello de Viveiro hay 59 personas esperando por una vivida de carácter social.

En la cita el Concello se interesó por la declaración de l casco histórico como Área Rexurbe, lo cual permitiría al Ayuntamiento conseguir a financiación autonómica tanto para la rehabilitación de edificios en mal estado, como para la mejora ambiental del área del casco histórico, y por la declaración de Celeiro como Zona Ari, que daría acceso al municipio y propietarios a ayudas estatales.

El Igvs dice que solo se habló de subvenciones

Mientras tanto, desde el Instituto de Vivenda señalan que en el encuentro "únicamente se lles explicaron as diferentes axudas as que pode acudir o Concello para acometer as actuacións de rehabilitación da sua titularidade". Por lo que "a vista do tratado na xuntanza mantida, sorprenden as declaracións do Concello".

El Igvs explicó que se le indicó a Loureiro que el casco histórico de Viveiro "non cumpre" los requisitos para ser Área Rexurbe, puesto que para ello "é preciso contar coa declaración de zona BIC, algo que non sucede no caso de Viveiro".

El Igvs indicó en relación al Ari para Celeiro que el Concello sí cumple los requisitos para solicitarlo y subrayó que "é un procedemento regulado por lei".