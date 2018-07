Viviendo intensamente el Carmen en A Mariña

Decir verano y decir fiesta viene a ser lo mismo, porque no hay día en que no se pueda encontrar una celebración en la comarca. Este fin de semana la referencia festiva está en Foz y en San Cibrao, donde celebran la festividad del Carmen.

Las calles focenses ya son un hervidero de gente desde hace días. La zona portuaria y el paseo marítimo están vestidos de ambiente festivo a la espera del día grande para los devotos de Virgen, que será este lunes. Uno de los primeros actos fue, además del pregón de Antón Niñe, el concierto tributo a Serrat y Sabina que llenó hasta la bandera el paseo de A Rapadoira. Un espectáculo con el que la organización de este año quería innovar dando al público algo más que música de orquesta y a juzgar por la afluencia de público lo consiguieron. Más de dos horas de concierto que gustaron, y mucho.

Y si el viernes se llenó, este sábado no fue menos porque nadie dice que no a una buena sardina. La sardiñada organizada por la Peña Ñaaasss volvió a triunfar y a demostrar que es un acto de los más esperados del mes de julio. La cita este sábado es con la verbena, a cargo de Armonia SW y de Paladium y con el trabajo, porque a partir de las once y media de la noche, los alfombristas se echarán a la calle para decorar el recorrido de la procesión. Además este año son dos nuevos tramos, la prolongación de Eduardo Pondal por Noriega Varela y la bajada de la iglesia, los que lucirán engalanados para el paso de la procesión.

Ya el domingo, está prevista la misa para las doce del mediodía en la iglesia parroquial y a continuación saldrá la Virgen y recorrerá durante cerca de hora y media las calles llenas de devotos. Medio centenar de personas, en turnos de 19, son los encargados de portar la imagen. También será la ofrenda en el monumento del marinero y la verbena con Jesuralén.