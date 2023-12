"Se Por Viveiro vota en contra dos presupostos, os clubes non poderán cobrar aínda"

El gobierno bipartito de Viveiro tiene un nuevo escollo por delante para poder aprobar los presupuestos de 2024. Los lleva este jueves a un pleno extraordinario que se celebra a las siete y media en el conservatorio pero no tiene asegurado que salgan adelante ya que está en minoría, Por Viveiro anunció que votará en contra y no es probable que el PP los apoye. La alcaldesa, María Loureiro, expresó su sorpresa por la posición del grupo independiente y lamenta su negativa ya que eso supondrá que los clubes y asociaciones deportivas no podrán cobrar todavía las ayudas municipales que no pudieron abonarles este año.

Por Viveiro exponía que iba a votar en contra porque las cuentas reducían las ayudas a los clubes, porque no habían sido negociadas previamente con su grupo pese a necesitar su apoyo para sacarlas adelante y porque solo veían reflejado uno de los quince puntos del acuerdo alcanzado para la investidura de María Loureiro, que es la reparación de las aceras de Xunqueira.

La alcaldesa argumenta que los presupuestos de Viveiro "son o que son, non hai moita marxe" por la obligación de hacer frente al pago de la deuda arrastrada de mandatos anteriores y, tras tenerlos prorrogados, comenta que en esta ocasión quisieron "facelos ben e aprobalos en decembro en tempo e forma para que entrasen en vigor en xaneiro e que as asociacións puidesen cobrar. Non era présa, era pola necesidade de que os clubes cobrasen", afirma.

La regidora admite que hicieron "unha pequena quita" en las ayudas a estas entidades y que al incluir también las subvenciones que no pudieron abonarles en 2023 tuvieron que "recortar" en otras partidas. "Por Viveiro tamén puido facer algunha proposta sobre de que partidas quitar pero non propuxeron nin nos dixeron nada", dice María Loureiro, quien asegura que se enteraron "pola prensa" del voto desfavorable de los ediles independientes. "Queda moi ben ir á andaina para facer a foto e despois votar en contra dos presupostos nos que van recollidas as axudas a eses clubes e asociacións culturais. Se votan en contra non van recibir absolutamente nada", lamenta.

En todo caso la alcaldesa sostiene que el gobierno está "aberto a seguir falando e negociando" y recuerda los "moitos puntos en común" que tienen con Por Viveiro. En cuanto al cumplimiento del acuerdo de investidura, con quince actuaciones a ejecutar en dos años, afirma que avanzan en ellas y recuerda que solo pasaron unos meses desde que se firmó.

María Loureiro recalca el apoyo municipal a los clubes deportivos. "Sempre colaboramos en todo o que propuxeron, en torneos e eventos que viñeron a Viveiro. Este ano houbo dificultades pero cumprimos ao incluír nos orzamentos as axudas de 2023 e 2024. Fixemos un gran esforzo e recurtamos noutras partidas porque consideramos que era máis importante manter estas axudas", afirma.

MEJORAS EN INSTALACIONES. La alcaldesa recuerda que el mantenimiento de las instalaciones deportivas, "con todos sus defectos", cuesta al año cerca de 300.000 euros. Agrega que los presupuestos incluyen "inversiones" en el ámbito deportivo como una máquina deshumidificadora para la piscina o una actuación dentro del plan Deputación para acabar con las inundaciones en O Cembedo.

Añade partidas para otras obras importantes como la humanización de la zona de Lavandeiras o la rúa do Porto de Celeiro.