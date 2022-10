Viveiro ve "na fase final" los trámites para ser titular del terreno de la variante

El gobierno local de Viveiro asegura que están "na fase final" los trámites para obtener la titularidad del terreno que hay delante de los edificios de la variante sobre el que surgieron quejas en los últimos días por su mal estado, lleno de baches, por parte de vecinos y ediles de la oposición. La alcaldesa, María Loureiro, afirma que el Concello no puede dar una solución definitiva hasta que se haga con esa franja, que es de Costas, pero insiste en que la tramitación está avanzada.

"Despois de multitude de reunións de traballo e de xestións tanto a nivel provincial como estatal, conseguiuse atopar unha vía de saída aos problemas coñecidos por todos nesa zona", dice Loureiro, quien añade que en este momento y tras muchos años de gestiones "está a punto de rematar a tramitación necesaria para a desafectación deses terreos e posterior cesión ao Concello por parte de Patrimonio do Estado".

"Está a punto de rematar a tramitación necesaria para a desafectación deses terreos e posterior cesión ao Concello", dice Loureiro

La solución se enmarca en la solicitud del Concello a Costas para modificar la línea interior de ribera del mar en los paseos y declarar la innecesariedad para la protección y utilización del dominio público, "tendo en conta que perderon as súas características naturais de zona marítimo-terrestre" de varios terrenos, entre ellos este de la variante para proceder a su arreglo, pero también parte de la zona verde de A Misericordia que permitirá ampliar la rotonda en el futuro, una franja del paseo marítimo de Covas o la glorieta que hay en las inmediaciones de la estación de autobuses.

Loureiro recuerda que es un proceso largo, con varias administraciones implicadas, y subraya que el Concello "non cesou no seu intento por lograr unha solución". Acusa a la oposición de "facer demagoxia sobre este asunto, cando son de sobra coñecedores da imposibilidade por parte do Concello de darlle un arranxo definitivo en tanto non conte coa súa titularidade, sen prexuízo dos arranxos temporais que veu realizando ao longo dos últimos anos", dice, pues Costas deja reparar la explanada con zahorra y los arreglos tienen una duración limitada.