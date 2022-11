Viveiro ve cerca la solución para arreglar los baches de la variante

El arreglo definitivo de la explanada de los edificios de la variante de Viveiro que esperan sus residentes desde hace doce años está más cerca, pues según informó el Concello, hubo avances en la tramitación para que ese terreno sea de su titularidad, al igual que otros adyacentes a los paseos marítimos.

Este "paso decisivo" en la tramitación se produce porque Costas aprobó modificar —a petición del Concello— la línea de ribera del mar y declaró la "innecesariedade" para la protección y utilización del dominio público marítimo-terrestre en esas zonas. Ahora Costas remite al Ministerio de Hacienda un informe favorable que permite continuar con la tramitación de la desafectación y posterior cesión al ente local por parte de Patrimonio del Estado.

Las zonas objeto de cesión tienen una superficie aproximada de 18.000 metros cuadrados y la más acuciante es la de la explanada de los edificios de la variante, planificada en su día como jardín y que acabó por convertirse en un aparcamiento donde cada año se repiten los baches para hartazgo de los vecinos y negocios de la zona.

"O Concello de Viveiro é coñecedor da situación e comprende as molestias que estas circunstancias ocasionan. Trátase dunha problemática complexa, ao non ser un espazo de titularidade municipal non se podía adoptar unha solución definitiva", recuerdan desde el gobierno local, que ahora ya puede afirmar que "a solución se atopa xa na fase final".

En el mismo paquete de cesión al Concello va el área donde se ubicaba antiguamente la Opel en A Misericordia, lo que permitirá ampliar la rotonda para facilitar el giro de los camiones; la zona de rodadura de la avenida Luis Cebreiro desde la residencia hasta el aparcamiento de Covas, la acera que discurre en todo ese tramo por delante de las viviendas y una parte del parque Pernas Peón, así como la rotonda próxima a la estación de autobuses.

Desde el gobierno local reconocen que este proceso resultó "máis longo do inicialmente esperado", pero ahora "puido chegar á súa fase final grazas á preocupación e insistencia deste Concello".