Por Viveiro y el PP tumban las dedicaciones exclusivas del nuevo bipartito

El pleno de organización de Viveiro resultó tenso en el debate de las cuatro dedicaciones exclusivas que proponía el nuevo gobierno municipal de PSOE y BNG, que sumaban 136.700 euros y que no salieron adelante. El PP ya había anunciado su oposición a ese importe y en la sesión de este lunes por la mañana también votó en contra Por Viveiro.

“Por Viveiro en ningún momento vai vir a este pleno aprobar cuestións que non son negociadas previamente, dixémolo en privado e dicímolo publicamente. Non imos votar a favor destas dedicacións, supoñen máis do dobre da cuantía do goberno anterior”, dijo el portavoz, Bernardo Fraga, quien instó al gobierno a “ter en conta que esta corporación necesita diálogo, non imposición. Estamos encantados de dialogar e nos días seguintes volver traer a proposta e falar das dedicacións, pero nós non imos traballar así”.

La primera teniente de alcaldesa del BNG, Míriam Bermúdez, negó que no quisieran hablar con Por Viveiro y defendió la necesidad de las cuatro dedicaciones. “É unha proposta sensata, contida, cun custo total por debaixo da media de concellos similares aos de Viveiro. As dúas concelleiras que temos dedicación do BNG entramos co mesmo salario que deixamos nos nosos postos de traballo, non vimos lucrarnos nin enriquecernos”, comentó. Pidió a la oposición “que dean a oportunidade de demostrar que catro dedicacións son necesarias e que exerzan unha oposición construtiva. Agora é tempo de que nos deixen xestionar e traballar sen paus nas rodas”.

La portavoz del PP, Mariña Gueimunde, que ya había manifestado su oposición a dos de las cuatro dedicaciones porque a su juicio “sirven para endeudar todavía más el Concello”, reiteró en el pleno que el informe de intervención dice que no hay consignación económica y que ese importe supone un lastre para la economía municipal. “Este ayuntamiento no está preparado para asumir cuatro dedicaciones exclusivas en el contexto que tenemos ahora mismo”, dijo en el pleno.

La alcaldesa, María Loureiro, defendió que son necesarias cuatro dedicaciones para sacar adelante el trabajo municipal y recordó que otros cuatro ediles no tienen ninguna retribución. Aclaró que el informe de intervención alude a que hay que hacer una modificación presupuestaria, como se hizo en el resto de concellos, y en cuanto a la deuda recordó que hay un plan para reducirla año a año y que se acaban de amortizar cerca de un millón de euros. A los ediles de Por Viveiro les aseguró que en el gobierno están "sempre dispostos a dialogar".