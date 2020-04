Viveiro tramita las fes de vida para cobrar pensiones

La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, informa de que desde el Concello están tramitando las fes de vida remitidas desde el extranjero para el cobro de pensiones. Según indicó la regidora las personas que lo necesiten deben entregar los impresos en el consistorio de lunes a viernes, en horario de diez y media de la mañana a doce. "Con este procedemento, dárase solución ao problema que estaban tendo algúns veciños e veciñas, tendo en conta que nalgúns casos este tipo de impresos proceden de países nos que non se paralizaron os prazos dos trámites administrativos e que, polo tanto, están suxeitos á súa remisión nunhas datas concretas", aseguró Loureiro.

Las personas interesadas o sus familiares, en el caso de que ellos no pudieran desplazarse, deberán presentar el DNI y facilitar el número de teléfono de contacto. Según explican desde el Concello, tras realizar las comprobaciones oportunas, los impresos serán cubiertos y firmados y, posteriormente, serán agentes de la Policía Local los que los entreguen en los domicilios de los interesados.

"Aínda que os formularios poden asinarse noutras administracións, por exemplo, no xulgado, o Concello é consciente de que hai moitos veciños e veciñas que teñen por costume realizar este trámite no consistorio e polo tanto, con este procedemento, o grupo de goberno quere adoptar as medidas necesarias para continuar prestando este servizo, que non pode tramitarse telemáticamente ao requerir que sexa a propia alcaldesa quen asine a man cada un dos impresos", detallan desde el gobierno local.