Viveiro tendrá una tortillería

La oferta de restauración de Viveiro contará en aproximadamente dos semanas con una apuesta diferente, La Tortilla Maravilla, un local especializado en este plato y situado en Pastor Díaz 32, en el bajo que antes fue La Fragata. Tras la iniciativa está el hostelero Víctor Valenzuela, que compaginará su gestión con la gerencia del Restaurante O Muro.

"Levo tempo coa idea na cabeza. No Muro servimos bastante tortilla e gusta moito e tiña ganas de abrir un local especializado, pois o futuro da hostalería pasa pola especialización", apunta el impulsor, para quien la tortilla es un plato muy versátil, "que cada un pode personalizar á súa maneira, que encaixa a calquera hora do día, gusta a todo o mundo e é relativamente económico para o potencial gastronómico e nutricional que ten".

Avanza que como base ofrecerá tortillas sin y con cebolla, con chorizo, con pimientos o con trufa blanca, pero también habrá recomendaciones de la casa que irán cambiando cada día. Y no solo habrá tortilla, sino que la oferta del local se completará con una carta no muy extensa y con recomendaciones también según los productos de temporada. La idea de La Tortilla Maravilla también es trabajar desayunos salados, con "tostas e pinchos de tortilla co café, para encaixar a tortilla dentro dos almorzos".

El restaurante ofrecerá la posibilidad de realizar encargos para recoger en el propio local, pero la intención más adelante es implantar el servicio de reparto a domicilio y de hecho ya tiene definidas las cajas y las bolsas personalizadas del negocio, cuya marca ya está registrada.

Víctor Valenzuela reconoce que tiene "certo cariño" al local en el que abrirá su nuevo restaurante, pues había sido encargado de La Fragata durante dos años antes de abrir O Muro, hace ya 16. Ahora la entrada será por Pastor Díaz y retranqueó los cristales de la fachada para crear una zona de terraza cubierta. Dentro hizo una reforma que también hace diferente el establecimiento: "Quixen darlle un toque distinto cunha decoración pop art, con moita cor. É un local desenfadado, diferenciándome do Muro tanto na carta como no deseño e na propia forma de enfocalo. Non quería un local serio", apunta Valenzuela, quien comenta que este año tendrá dos "desafíos", impulsar La Tortilla Maravilla y mantener el nivel de O Muro.

En la tortillería trabajarán inicialmente cuatro camareros y dos personas en cocina con el apoyo del gerente y también cocinero, que en su caso no tuvo problemas para encontrar trabajadores. "No Muro teño unha estabilidade xeral, de provedores, de clientela, de persoal, e calquera persoa que busca traballo busca iso. Non se trata só de pagarlle á xente, os traballadores tamén demandan calidade de vida e ao final acabamos sendo unha familia", dice el hostelero, que logró el personal para el nuevo local a través de los trabajadores del actual.